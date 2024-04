Le PM Pham Minh Chinh adresse ses vœux aux Khmers à l’occasion de Chôl Chnăm Thmây

À l’occasion du Nouvel An khmer, le Chôl Chnam Thmây de 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message de vœux aux dignitaires et aux Khmers vietnamiens.

Avec plus de 1,3 million de personnes, les Khmers sont une partie inséparable de la nation. Pham Minh Chinh a donc souligné leur rôle important dans l’édification et le développement national, saluant l’amélioration progressive de leur qualité de vie au cours des dernières années.



Dans la lettre, le chef du gouvernement a souligné l'importance que le Parti et l'État accordent aux affaires ethniques et religieuses, soulignant que l'application efficace des politiques dans ces domaines est cruciale pour renforcer l'unité nationale et promouvoir les valeurs positives et humanitaires de tous les groupes ethniques.



Il a appelé les agences et les localités avec les communautés khmères à adopter de manière active et flexible des mesures visant à améliorer les moyens de subsistance, à offrir des soins aux bénéficiaires de la politique, aux ex-révolutionnaires et à leurs familles, aux ménages défavorisés, tout en respectant le rôle des intellectuels, des individus respectés des Khmers...

Il leur a souhaité bonheur, santé, bonnes récoltes et prospérité, rappelant que le Chôl Chnam Thmây, la plus grande fête de l'année pour les Khmers, constitue une identité culturelle unique de cette ethnie.

Ils ont également été exhortés à veiller à ce que le peuple khmer célèbre la fête de Chôl Chnam Thmâyd'une manière unifiée, joyeuse, sûre, économique et culturellement appropriée.

Chez les Khmers, la fête de Chôl Chnam Thmây, la plus importante de l’année, marque la transition entre la fin de la saison sèche et le début de celle des pluies. En langue khmère, Chôl Chnam Thmây signifie «entrée dans l’année nouvelle». -VNA/VI