Le PM Pham Minh Chinh achève sa tournée en Pologne, en République tchèque et en Suisse

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang sont rentrés jeudi midi 23 janvier à Hanoi, terminant avec succès leurs visites officielles en Pologne et en République tchèque, leur participation à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) et leurs activités bilatérales en Suisse.

Au cours de son voyage de huit jours, le chef du gouvernement a eu un programme chargé, puisqu’il a eu des entretiens et des réunions avec la plupart des dirigeants de haut rang de l’État, du gouvernement et du parlement de Pologne et de République tchèque, et s’est entretenu avec la présidente suisse.

Les trois pays européens ont exprimé leur désir et ont convenu d’améliorer et de renforcer leurs relations avec le Vietnam. Plus précisément, le Vietnam et la Pologne souhaitent élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique; le Vietnam et la République tchèque ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique; tandis que le Vietnam et la Suisse ont élevé leurs relations au niveau de partenariat global.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays ont convenu de mesures visant à créer un nouvel élan pour la coopération dans les domaines traditionnels tels que le commerce, l’investissement, le tourisme, l’éducation et la formation, la défense et la sécurité, la culture, le tourisme et le travail ; et à étendre la coopération à de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition verte, les technologies de l’information et de la communication, la cybersécurité, les produits pharmaceutiques, l’industrie automobile et la connectivité aérienne et ferroviaire.

En particulier, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Pologne ainsi que la République tchèque devraient augmenter à 5 milliards de dollars par an, contre le niveau actuel d’environ 2 milliards de dollars.

Pour concrétiser rapidement ces accords et le désir de renforcer la coopération, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également engagé des discussions avec les dirigeants de diverses organisations, partis politiques et associations d’amitié, et a visité de nombreuses institutions culturelles, scientifiques et technologiques dans les pays.

Il a présidé des forums, des dialogues et des réunions avec des entreprises de premier plan de ces pays pour encourager les investissements et promouvoir les échanges commerciaux entre le Vietnam et les trois pays. À cette occasion, le Vietnam et ces pays ont signé huit accords de coopération dans des domaines tels que la diplomatie, le travail, l’aviation, l’éducation, les sports et la culture.

En outre, il a pris le temps de visiter des entreprises appartenant à des Vietnamiens et de rencontrer le personnel des ambassades et les communautés vietnamiennes en Pologne et en République tchèque. Le le chef du gouvernement et son épouse les ont également rejoints dans les programmes Xuan Que Huong (Printemps de la patrie).

Lors de la 55e réunion annuelle du WEF, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait un programme chargé, car il a participé et prononcé des discours lors de quatre séances de discussion, dont trois conçues exclusivement par le WEF pour le Vietnam.

Il a tenu des réunions avec près de 20 dirigeants de divers pays et organisations internationales. En collaboration avec des dirigeants de ministères, de secteurs et de localités, il a engagé des échanges et des dialogues avec près de 250 groupes économiques de premier plan lors de cinq séances de discussion distinctes.

Lors de la réunion du WEF, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont transmis un message fort de sincérité, de coopération, de solidarité et de responsabilité envers la communauté internationale; et ont exprimé la volonté du Vietnam de promouvoir une coopération efficace avec ses partenaires.

La tournée du chef du gouvernement vietnamien s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre et de l’affirmation de la politique étrangère du Vietnam, et contribue à approfondir les relations du pays avec ses partenaires, à renforcer sa position et son rôle, et à mettre en valeur ses contributions responsables à la communauté internationale. Il transmet également un message de détermination et d’ambition pour attirer des ressources internationales afin de stimuler le développement national dans la nouvelle ère. – VNA/VI