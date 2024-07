Le PM Pham Minh Chinh a reçu le président du groupe Samsung Lee Jae Yong

Le gouvernement vietnamien soutient, accompagne et crée toujours les conditions favorables pour que le groupe Samsung puisse déployer des activités efficaces, réussies et durables au Vietnam, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) a reçu le 2 juillet à Séoul Lee Jae Yong, président du groupe Samsung. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a reçu le 2 juillet à Séoul Lee Jae Yong, président du groupe Samsung. La société multinationale sud- coréenne d'électronique, dont les revenus atteindront environ 210 milliards de dollars en 2023, a investi 22,4 milliards de dollars au Vietnam, créant des emplois pour environ 90 000 travailleurs.

Pham Minh Chinh a hautement apprécié les résultats d'investissement et de commerce du groupe au Vietnam qui avaient contribué activement au développement de produits appliquant la technologie moderne, à l'importation et à l'exportation du Vietnam et à son développement socio-économique.

Selon le dirigeant, les très bonnes relations politiques et diplomatiques entre les deux pays créent une base solide pour les activités de coopération bilatérale. Il a salué les intentions de coopération de Samsung dans les temps à venir avec de nouveaux produits et de nouveaux résultats, notamment dans les domaines de l’économie numérique, de l’économie verte et de l’économie circulaire. Il a souhaité que Samsung continue à accroître ses investissements, à élargir ses marchés, à diversifier ses chaînes d'approvisionnement et à considérer le Vietnam comme une base de production stratégique, à rechercher, développer et produire des produits clés sur les marchés internationaux.

Le Premier ministre vietnamien a demandé à Samsung d'aider le Vietnam à améliorer davantage la capacité de ses entreprises nationales pour participer plus efficacement à la chaîne de valeur du groupe ; à promouvoir la coopération pour amener les entreprises de technologie numérique et les partenaires vietnamiens à devenir partenaires de l'écosystème de Samsung pour rechercher et développer de nouveaux produits révolutionnaires.

Il a recommandé à Samsung de promouvoir les activités du centre R&D de Samsung à Hanoï ; de soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité dans les domaines émergents et d’aider le Vietnam à promouvoir l'innovation, les startups, la recherche et l'application de la science et de la technologie. Il a souhaité que dans un avenir proche, des Vietnamiens rejoindront la direction de Samsung Vietnam.

Le président Lee Jae Yong a remercié la partie vietnamienne pour son assistance efficace apportée à Samsung, en particulier pendant la période du COVID-19, qui a aidé le groupe à surmonter les difficultés et le gouvernement vietnamien pour ses nouvelles politiques publiées pour continuer à soutenir les investisseurs dans les domaines prioritaires.

Selon le président de Samsung, en 16 ans, les relations de coopération entre Samsung et le Vietnam se sont développées de manière fructueuse, accompagnant le développement du Vietnam. Actuellement, 310 entreprises vietnamiennes sont partenaires de la chaîne de production de Samsung. Le centre R&D de Samsung à Hanoï compte 2 500 ingénieurs et chercheurs, avec un département de recherche en intelligence artificielle (IA) dans des langues autres que le vietnamien. Samsung recherche et développe également des appareils 5G.

Lee Jae Yong a déclaré qu'en tant que plus grand investisseur étranger et plus grand exportateur du Vietnam, Samsung s'engageait à toujours accompagner le Vietnam dans le développement durable dans l'esprit de « bénéfice harmonieux et risque partagé » mentionné à plusieurs reprises par le Premier ministre Pham Minh Chinh. En particulier, Samsung prévoit d'investir massivement au cours des trois prochaines années pour faire de son usine au Vietnam la plus grande base de production de modules d'affichage du monde. -VNA/VI