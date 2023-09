Le PM Pham Minh Chinh à la session plénière du 43e Sommet de l'ASEAN en Indonésie

Poursuivant sa participation au 43e Sommet de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 5 septembre à la séance plénière.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 5 septembre à la séance plénière du 43e Sommet de l'ASEAN à Jakarta. Photo : VNA

Le dirigeant a donné une évaluation commune sur l’année 2023 pleines d’évolutions. Dans ce contexte, grâce aux efforts communs et à la solidarité des pays membres et sous la direction de la présidence indonésienne, la Communauté de l'ASEAN continue à se développer de manière stable et ferme, affirmant son rôle d'épicentre de la croissance mondiale.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, l'ASEAN continue d'être un point brillant en matière de croissance économique, le centre des réseaux d'accords de libre-échange (ALE) et le centre d'importants mécanismes de coopération régionale tels que l'ASEAN 1, l'ASEAN 3, le Sommet de l'Asie de l'Est…

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné l'importance de renforcer l'autonomie de l'ASEAN en promouvant la connectivité économique, en élargissant le marché intra-régional et en facilitant les flux commerciaux et d'investissement.

Il a demandé aux pays de l'ASEAN d'éliminer de toute urgence les goulots d'étranglement et les barrières en termes de politiques et d'institutions, de maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement intra-régionale afin d'améliorer la résilience de la région face aux impacts et défis extérieurs. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux ministres de l'Économie de l'ASEAN d'examiner, de rehausser le niveau et de négocier de nouveaux ALE entre le bloc et ses partenaires afin de créer de nouvelles impulsions pour le développement économique régional.