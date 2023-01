Le PM Pham Minh Chinh à la Fête de plantation d'arbres du Printemps 2023 à Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 27 janvier, soit le 6e jour du premier mois lunaire de l’Année du Chat, à une cérémonie de lancement de la Fête de plantation d'arbres du Printemps 2023 à la mémoire du Président Ho Chi Minh dans la zone historique K9 – Da Chong, district de Ba Vi, Hanoï.

Co-organisé par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le ministère de la Défense et les autorités municipales de Hanoï, la Fête de plantation d'arbres du Printemps 2023 a lancé une série d'activités à l'échelle nationale pour le programme "Pour un Vietnam vert", dans le but de planter 22,5 millions d'arbres cette année.

Lors de la cérémonie, il a affirmé que depuis 64 ans, la Fête de plantation d'arbres, en réponse à l'appel du Président Hô Chi Minh, est organisée annuellement à l'arrivée du printemps. Il s'agit d'une bonne coutume de la période du Têt (Nouvel An lunaire), contribuant à la fois à la protection de l'environnement et au développement socio-économique du pays.

Les délégués se sont joint à la plantation de 3.000 arbres sur le site historique de la zone K9 – Da Chong. Photo: VNA

Selon lui, la couverture forestière du Vietnam est passée de 28% en 1990 à plus de 42% en 2022, absorbant plus de 70 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

Le chef du gouvernement a souligné l'engagement du Vietnam à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Il a exprimé sa conviction que la campagne de plantation d'arbres 2023 aiderait le pays à tenir son engagement et contribuerait au développement national.

A cette occasion, il s'est joint aux délégués pour planter 3.000 arbres sur le site historique de la zone K9 – Da Chong.

Les délégués ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans son temple situé dans le parc national de Ba Vi. Photo: VNA

Avant la cérémonie de plantation d’arbres, il a rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans son temple situé dans le parc national de Ba Vi, à Hanoï. -VNA/VI