Le PM Petr Fiala accueille son homologue vietnamien Pham Minh Chinh à Prague

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala et Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) inspectent la garde d'honneur lors de la cérémonie de bienvenue. Photo : VNA

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a tenu lundi 20 janvier à Prague une cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du Premier ministre Pham Minh Chinh, de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne en visite officielle en République tchèque du 18 au 20 janvier.

Après la cérémonie, les deux Premiers ministres ont tenu une réunion privée et ont ensuite conduit leurs délégations respectives de haut niveau à des entretiens bilatéraux.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République tchèque s’inscrit dans le contexte d’une amitié traditionnelle entre les deux pays qui se développe depuis 75 ans. La République tchèque a toujours soutenu la lutte passée du Vietnam pour l’indépendance nationale et la construction nationale actuelle.

Le Vietnam attache toujours de l’importance au développement des relations de longue date avec la République tchèque, qui à son tour a activement favorisé les liens de coopération mutiforme avec le Vietnam. Les deux pays ont fréquemment échangé des délégations, maintenu des mécanismes de coopération et se sont mutuellement soutenus lors de forums internationaux.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté de manière significative pour atteindre environ 2 milliards de dollars en 2024, faisant de la République tchèque le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale et du Vietnam son partenaire le plus important du premier au sein de l’ASEAN.

Actuellement, la République tchèque compte 41 projets d’investissement de 91 millions de dollars au Vietnam, axés sur l’énergie, les locomotives, les wagons, les bus, les machines agricoles et les équipements d’irrigation.

Au-delà d’une forte coopération économique et commerciale, les deux pays ont également collaboré activement dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la science, de la technologie, de la culture et des sports.

La communauté vietnamienne en République tchèque, qui compte environ 10.000 personnes, est bien intégrée dans la société de résidence et contribue activement aux relations bilatérales. La République tchèque a notamment reconnu la communauté vietnamienne comme une minorité ethnique.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh est d’une grande importance. Elle vise à continuer d’affirmer la politique étrangère du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi qu’une intégration internationale proactive, globale et efficace.

Au cours du voyage, le chef du gouvernement vietnamien et les dirigeants tchèques ont échangé leurs points de vue et convenu de mesures visant à renforcer davantage la confiance politique, à améliorer les dimensions stratégiques de la coopération bilatérale, à renouveler les domaines traditionnels de coopération tels que le commerce, l’investissement, le travail, l’éducation et la formation, la culture et le tourisme, tout en identifiant les opportunités de percées dans des secteurs clés comme la défense, la sécurité, l’innovation, les technologies de l’information, la transformation numérique, la transition verte, les énergies renouvelables et la connectivité des transports.

Plus tôt dans la journée du 20 janvier, le Premier ministre Chinh, son épouse et la délégation de haut rang du Vietnam ont déposé une gerbe au monument national de la République tchèque - Monument Prague à ses fils victorieux, édifié entre 1929 et 1933 en hommage aux légionnaires tchécoslovaques et aux résistants de la Première Guerre mondiale. – VNA/VI