Le PM participe aux sommets de l'ASEAN avec l'Australie et l'ONU

Dans le cadre du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes organisés à Jakarta, en Indonésie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a participé le 7 septembre aux sommets entre le bloc avec l'Australie et les Nations Unies (ONU).

Lors du troisième sommet ASEAN-Australie, Pham Minh Chinh a souligné qu'au cours de près de 50 ans de développement des relations, les deux parties sont devenues des voisins proches, des partenaires fiables et des amis sincères l'un pour l'autre.

Afin d'atteindre de nouveaux sommets au cours des cinq prochaines décennies et au-delà, il a souligné la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale dans une direction équilibrée et durable et de coordonner la mise en œuvre de l'accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA). ainsi que la promotion de la libéralisation du commerce et des investissements.



Le développement de ressources humaines de haute qualité constitue une avancée stratégique pour les relations ASEAN-Australie, vers un avenir de développement durable en faveur des personnes. Il a donc exprimé l'espoir que les deux parties coopèrent encore davantage dans ce domaine, dans le but de répondre aux exigences de développement dans la nouvelle étape.

Il s'est également dit convaincu que l'Australie continuerait à prêter attention et à soutenir le développement de la sous-région du Mékong, notamment la région du delta du Mékong, dans le cadre du partenariat Mékong-Australie.

Dans le même temps, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que son pays attachait une grande importance aux relations avec l'ASEAN et s'engageait à mettre en œuvre la stratégie de coopération économique en Asie du Sud-Est jusqu'en 2040, créant ainsi une dynamique pour le partenariat stratégique intégral entre les parties.

Le sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie en mars 2024 à Melbourne devrait contribuer au développement de la coopération bilatérale, a-t-il réitéré.

A cette occasion, les participants ont convenu de se concentrer sur la promotion du commerce, de l'investissement et de l'accès aux marchés, en particulier le déploiement efficace de l'AANZFTA et de l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP), ainsi que la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la formation, du développement des ressources humaines et de la transformation numérique, la gestion des catastrophes naturelles, la transition énergétique et la réponse au changement climatique.



À l’issus de la réunion, les dirigeants ont adopté une Déclaration commune sur le renforcement de la coopération pour assurer la sécurité alimentaire en temps de crise.

S'exprimant précédemment lors du 13e Sommet ASEAN-ONU, Pham Minh Chinh a souligné que dans le contexte actuel, la résolution des problèmes mondiaux ne peut être couronnée de succès que grâce à une approche globale et au maintien du multilatéralisme pour garantir l'équité et la justice.



Il s'est dit convaincu que le partenariat intégral entre les deux parties deviendra véritablement l'un des principaux drapeaux pour consolider la solidarité internationale, garantir fermement la paix et la sécurité et promouvoir un développement prospère et durable dans le monde.



Afin de concrétiser cet objectif, il a souligné la nécessité de coordonner activement la mise en œuvre de la feuille de route pour relier la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025 et l'Agenda des Nations Unies sur le développement durable jusqu'en 2030.



En outre, il a suggéré que l'ONU accorde une attention particulière et soutienne le Vietnam et d'autres pays du bassin du Mékong dans la gestion et l'utilisation durables des ressources en eau, et améliore leur capacité à répondre au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, en particulier dans le Delta du Mékong de la nation indochinoise.



Dans le même temps, il a exhorté à soutenir le Vietnam pour mettre en œuvre avec succès l’Accord de partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP), en transition vers des économies vertes et circulaires.



Il a également exprimé son espoir que l'ONU continue de soutenir le rôle central de l'ASEAN dans la région et de se coordonner étroitement avec le bloc pour promouvoir les valeurs de paix, accroître le dialogue, la collaboration, instaurer la confiance et former des normes de comportement entre les États, entre autres.