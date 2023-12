Le PM participe au Sommet mondial d'action pour le climat COP28 à Dubaï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la tête d’une délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie d'ouverture du Sommet mondial d'action pour le climat à Dubaï, aux Émirats arabes unis (UEA), le 1er décembre, donnant le coup d'envoi du 28e Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques. Conférence des Parties (COP28).

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, accueillent le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

L'événement a vu la participation des dirigeants et représentants de 197 parties participant à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dont plus de 140 dirigeants de pays, d'organisations internationales, de groupes multinationaux et d'organisations non gouvernementales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les représentants des pays participant à la COP28 ont pris une photo de groupe. Photo : VNA

Se déroulant les 1er et 2 décembre, le sommet offre un forum permettant aux pays de prendre des engagements et des actions nouveaux et plus forts en matière de contributions financières et technologiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre les objectifs fixés dans l'Accord de Paris sur le changement climatique.

La participation du Premier ministre à la COP28 envoie un message fort à la communauté internationale en faveur d'un Vietnam proactif, actif et responsable face à l'un des défis mondiaux les plus importants et les plus préoccupants aujourd'hui, le

changement climatique

, et en même temps, affirme le rôle et la position du Vietnam dans les cadres de coopération régionale et internationale, ainsi que sa politique cohérente visant à construire une économie verte et circulaire et à répondre de manière proactive au changement climatique. - VNA/VI