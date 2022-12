Le PM participe au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE

Le 14 décembre (heure locale) à Bruxelles, en Belgique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations entre l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union européenne (UE).



Photo:VNA

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré apprécier l'importance particulière du Sommet, affirmant que les réalisations de la coopération bilatérale avaient créé la fondation et donnaient un élan au développement des relations entre les deux blocs.



Le dirigeant vietnamien a souligné que les deux parties devaient promouvoir leur partenariat stratégique pour un développement équilibré, égal, harmonieux dans les intérêts et le partage des risques. Il a affirmé que le Vietnam accompagnait toujours les entreprises de l'UE en opération sur son sol. Il a en outre proposé à l’UE de retirer le « carton jaune » imposé à la pêche vietnamienne et de ratifier rapidement l’accord de protection des investissements avec le Vietnam.

Pham Minh Chinh a également proposé à l'UE d'apporter un maximum de soutien financier et technologique dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique équitable, de partager des informations, des expériences, de nouvelles technologies vertes, propres et bon marché, de participer profondément à la coopération dans l'innovation, la transformation numérique, le développement de l'économie verte, l'économie circulaire..., et de coopérer avec l'ASEAN pour développer les sous-régions et le Mékong.



De plus, le Premier ministre a suggéré que l'ASEAN et l'UE promeuvent la primauté du droit, la Charte des Nations unies et les valeurs communes. Réaffirmant la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale, il a appelé l’ASEAN, l’UE et les pays à s'efforcer ensemble de faire de la Mer Orientale une zone maritime de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.



S’agissant de la situation en Ukraine, il a suggéré que les intérêts et préoccupations légitimes de toutes les parties soient respectés. La priorité absolue à l'heure actuelle est de mettre fin au conflit, de protéger les infrastructures essentielles, la vie et les biens des personnes. Pham Minh Chinh a également réaffirmé la position commune de l'ASEAN sur le règlement pacifique des conflits et des désaccords sur la base du respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des nations.



Le Sommet pour célébrer le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE a adopté une déclaration commune reflétant les réalisations au cours des 45 dernières années et fixant les orientations futures.



Dans la soirée du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à un banquet à l’occasion du Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE.