Le PM part pour le sommet élargi des BRICS 2024 en Russie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation de haut rang du Vietnam ont quitté Hanoï le 23 octobre au matin pour le sommet élargi des BRICS dans la ville russe de Kazan, à l'invitation du président Vladimir Poutine, président des BRICS 2024.

Le Premier ministre est accompagné du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, du ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et d'autres hauts fonctionnaires de ministères et d'agences clés, ainsi que de l'ambassadeur vietnamien en Russie Dang Minh Khoi.

Le sommet des 23 et 24 octobre, un événement essentiel dans le cadre de la coopération entre les BRICS et les pays en développement, réunira les dirigeants des États membres et de plus de 30 pays invités, dont des pays en développement de divers continents et plusieurs organisations internationales.

Le sommet de cette année comportera une séance plénière sur le thème « Les BRICS et le Sud global : construire ensemble un monde meilleur ». Les dirigeants discuteront des solutions pour stimuler la croissance économique, améliorer la connectivité économique entre les BRICS et les pays du Sud et renforcer la coopération pour relever les défis mondiaux. Les principaux domaines d'intérêt comprendront de nouveaux moteurs de croissance tels que l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, la science et la technologie et l'innovation.

En outre, les discussions porteront sur la création d'un écosystème de gouvernance mondiale équilibré, efficace et inclusif qui renforce le rôle et la voix des pays en développement.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au sommet est une étape importante dans la mise en œuvre de la politique étrangère cohérente du Vietnam en matière d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, en tant qu'ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale, ainsi que dans sa politique de promotion et d'élévation de la diplomatie multilatérale.

Elle réaffirme avec force l'esprit proactif, actif et responsable du Vietnam dans la résolution des problèmes mondiaux, souligne l'engagement du pays à promouvoir le multilatéralisme, la solidarité mondiale et l'état de droit tout en faisant entendre la voix des pays en développement pour la paix, la coopération et le développement mondiaux.

L'engagement du Vietnam dans les discussions sur les questions mondiales urgentes avec les économies majeures et émergentes confirme davantage sa position, son rôle et sa stature, dressant l'image d'une nation pacifique, coopérative, dynamique et innovante. Grâce à cet événement, le Vietnam continuera d'approfondir sa coopération avec la Russie et d'autres pays. - VNA/VI