Le PM ordonne l’accélération de la distribution des cadeaux à la population pour la Fête nationale

Le 30 août, a été publié un télégramme officiel du Premier ministre sur la mise en œuvre rapide de la distribution de cadeaux à la population à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Le chef du gouvernement a demandé aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti, de concentrer leurs efforts de direction et de coordination avec les ministères et organismes concernés afin d’assurer la remise des cadeaux aux bénéficiaires dans les délais requis, de manière sûre, correcte, sans omission ni duplication.

Soulignant qu’il s’agit d’une tâche importante et urgente, le Premier ministre a exigé des ministères, agences et localités qu’ils fassent preuve de la plus grande responsabilité et mettent en œuvre la mission de façon rapide, sûre et efficace, conformément aux objectifs fixés.-VNA/VI