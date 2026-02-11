Le PM ordonne des mesures pour un Nouvel An lunaire joyeux, sûr et économique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un décret officiel enjoignant les ministères, les secteurs et les collectivités locales à redoubler d'efforts pour accompagner la population dans la célébration du Nouvel An lunaire (Têt) 2026, afin qu'elle puisse se dérouler dans la joie, la sécurité et l'économie.

Pour garantir à la population les conditions optimales pour profiter pleinement du Têt, le Premier ministre a demandé aux ministres, aux responsables de ministères et d'agences gouvernementales, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux, de se concentrer sur la mise en œuvre de plusieurs mesures clés.

Premièrement, les autorités sont tenues de surveiller de près le versement des salaires et des primes de Têt aux employés et aux entreprises et de les inciter à le faire dans les meilleurs délais. Les ministères, les agences et les collectivités locales doivent appliquer rigoureusement les directives du Secrétariat du Comité central du Parti et du Premier ministre relatives à l'organisation du Têt 2026, ainsi que les récents décrets officiels concernant la sécurité des transports et les services destinés à la population pendant les fêtes.

Le Premier ministre a souligné que les autorités à tous les niveaux et dans tous les secteurs doivent veiller activement au bien-être matériel et spirituel de la population, afin que « chaque personne et chaque foyer puisse célébrer le Têt » et que « personne ne soit laissé pour compte ». Une attention particulière doit être portée aux bénéficiaires de politiques publiques, aux groupes défavorisés, aux personnes pauvres et vulnérables, ainsi qu'aux habitants des zones touchées par des catastrophes naturelles, des tempêtes, des inondations et des glissements de terrain, en leur apportant un soutien rapide et adapté.

Les autorités locales ont été chargées d'organiser des visites et de présenter leurs vœux du Têt aux anciens combattants, aux mères héroïques vietnamiennes, aux familles de personnes ayant rendu des services méritoires, aux ménages les plus démunis et aux personnalités respectées des communautés ethniques minoritaires, en veillant à ce que les cadeaux soient remis aux destinataires légitimes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux entreprises, aux investisseurs et aux entrepreneurs, notamment ceux impliqués dans les grands projets nationaux, de mettre en place des dispositifs pour prendre soin des travailleurs restés sur les chantiers pendant le Têt, d'organiser des activités adaptées et de les motiver afin de maintenir la qualité et l'avancement des travaux.

Concernant l'approvisionnement du marché, le ministère de l'Industrie et du Commerce a été chargé de suivre de près l'évolution du marché, de garantir un approvisionnement suffisant en biens essentiels, de coordonner les programmes de réduction et de promotion, et de garantir un approvisionnement continu en carburant et en électricité en toutes circonstances.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a été chargé de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande de produits alimentaires et de biens essentiels, de stabiliser les prix, d'améliorer la gestion de la sécurité sanitaire des aliments et de prévenir la pollution environnementale et l'accumulation de déchets pendant le Têt.

Le ministère des Finances a reçu pour instruction de débloquer rapidement des denrées alimentaires issues des réserves nationales afin de prévenir la famine pendant le Têt, en particulier dans les zones sinistrées, tout en intensifiant la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les produits de qualité inférieure.

Parallèlement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a été chargé d'organiser des activités culturelles et artistiques valorisant les traditions, d'améliorer la gestion de la qualité des services touristiques, de lutter contre la spéculation et de garantir la sécurité et l'hygiène environnementale.

Le ministère de la Santé doit assurer une disponibilité médicale 24h/24 et 7j/7, un personnel suffisant, des médicaments et du matériel adéquats, et renforcer les contrôles de la sécurité sanitaire des aliments.

Parallèlement, le ministère des Transports a été chargé de se coordonner avec les agences et les collectivités locales afin de répondre à la demande de transport, de garantir la sécurité routière, de prévenir le transport de marchandises dangereuses ou illégales et d'assurer la fluidité du trafic.

Les vice-Premiers ministres superviseront la mise en œuvre de ces mesures dans leurs domaines respectifs, tandis que le Bureau du gouvernement assurera le suivi et le signalement des problèmes dépassant sa compétence, conformément à la réglementation. - VNA/VI