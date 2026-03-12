Le PM ordonne des mesures d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement en carburant

Le Premier ministre ordonne des mesures d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement en carburant. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle n°22/CD-TTg, datée du 11 mars, demandant aux ministères, aux autorités locales et aux entreprises du secteur énergétique de renforcer les mesures destinées à garantir un approvisionnement suffisant en produits pétroliers pour les activités de production, le commerce et la consommation.

Cette directive intervient dans un contexte marqué par les répercussions des tensions militaires au Moyen-Orient, qui perturbent les chaînes d’approvisionnement énergétiques mondiales. Selon le gouvernement, l’évolution de la situation internationale pourrait continuer d’affecter les flux commerciaux et les marchés pétroliers, avec des conséquences potentielles sur les prix et la disponibilité des carburants au Vietnam.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement demande aux ministères, aux agences concernées et aux collectivités locales de mettre en œuvre de manière coordonnée et efficace les mesures prévues par les résolutions gouvernementales et les directives antérieures relatives à la gestion du marché des carburants.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de suivre de près l’évolution du marché pétrolier mondial et national, d’évaluer régulièrement la situation de l’offre, de la demande et des stocks, et de proposer des solutions de gestion appropriées afin de garantir un approvisionnement stable du marché intérieur. Il devra également orienter les entreprises importatrices et distributrices afin qu’elles élaborent des plans d’approvisionnement adaptés et maintiennent des ventes régulières au prix affiché.

Le ministère devra par ailleurs coordonner étroitement ses actions avec le ministère des Finances dans la régulation des prix des carburants, conformément à la législation en vigueur, tout en veillant à la transparence du mécanisme de gestion des prix et à la prévention de toute pratique de spéculation ou d’exploitation abusive des politiques publiques.

De son côté, le ministère des Finances est appelé à surveiller étroitement l’évolution du marché et à renforcer le contrôle de la gestion et de l’utilisation du Fonds de stabilisation des prix des carburants. Il devra également mettre en œuvre les politiques fiscales relatives aux produits pétroliers et faciliter les activités d’importation de carburants conformément aux réglementations en vigueur.

La Banque d’État est invitée à orienter les établissements de crédit afin de garantir aux entreprises du secteur un accès favorable aux devises et aux financements nécessaires pour soutenir les activités d’importation, de stockage et de distribution de carburants.

Les autorités provinciales et municipales sont, quant à elles, chargées de suivre de près la situation du marché sur leurs territoires et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement en carburants au service des activités économiques et des besoins de la population. Elles devront également faciliter le transport et la distribution des produits pétroliers tout en garantissant l’ordre public et la sécurité.

La dépêche appelle également les organismes compétents à intensifier les contrôles afin de prévenir et sanctionner les actes de spéculation, de stockage illégal, de contrebande ou toute violation de la réglementation sur les prix et le commerce des carburants. Les autorités devront veiller à ce qu’aucune station-service ne suspende la vente sans motif valable, afin d’éviter toute pénurie locale.

Enfin, les grandes entreprises énergétiques nationales sont appelées à assurer un fonctionnement sûr et stable des raffineries, à optimiser leurs capacités de production et à diversifier leurs sources d’approvisionnement afin de renforcer l’offre sur le marché intérieur. Elles sont également invitées à élaborer des plans de production et de stockage adaptés à l’évolution de la demande.

Parallèlement, le gouvernement encourage les citoyens et les entreprises à adopter une utilisation plus rationnelle de l’énergie, notamment en privilégiant les transports publics, les véhicules électriques et les carburants biologiques, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à promouvoir la transition énergétique. -VNA/VI