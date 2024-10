Le PM ordonne de renforcer l'élimination des maisons temporaires et délabrées à l'échelle nationale

Le 6 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la promulgation d'un télégramme officiel exigeant d'accélérer l'élimination des maisons temporaires et délabrées dans tout le pays.

Le télégramme officiel, numéroté 102/CD-TTg, est adressé à des ministres et chefs d'agences de niveau ministériel, aux autorités des villes et provinces du ressort central.

Ces derniers temps, les ministères, agences et localités ont activement répondu au mouvement d'émulation "Unir les forces pour éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays en 2025" lancé par le Premier ministre le 13 avril 2024 à Hoa Binh, avec des actions concrètes et significatives.

Dans les temps à venir, le Premier ministre exige une mise en œuvre plus drastique, plus synchrone et plus efficace de ce mouvement d'émulation, en se concentrant sur la mobilisation des ressources de socialisation, combinées aux ressources de l'État, en vue d'éliminer les maisons temporaires et délabrées pour les habitants à l'échelle nationale.

Le Premier ministre a ordonné aux villes et provinces de promouvoir l'esprit d'autonomie et de résilience des localités, de mettre en place des mécanismes rationnels permettant aux localités d'apporter un soutien à ceux qui ont des difficultés à éliminer les logements en mauvais état, ajoutant qu'il est nécessaire de mobiliser les ministères, les agences, les entreprises, les banques, les organisations et les particuliers tant au niveau national qu’international pour aider à ce travail. Il faut diversifier les formes de soutien, d'assurer la transparence, en respectant les réglementations et en évitant tout gaspillage.

Le chef du gouvernement a appelé à des efforts concertés et à des actions drastiques des secteurs et des localités pour atteindre l'objectif fixé d'ici le 31 décembre 2025, avec un soutien au logement pour les personnes méritantes, une aide au logement selon les programmes nationaux ciblés et une aide au logement dans le cadre de l'élimination des maisons temporaires et délabrées pour les résidents locaux.

Le ministère de la Construction a été chargé d'exhorter les Comités populaires des provinces et des villes au ressort central à étudier et à concevoir plusieurs modèles de logements, répondant aux exigences techniques et de qualité ainsi qu'à s'assurer qu'ils sont adaptés à la culture, aux pratiques et aux caractéristiques de chaque localité et région.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a été chargé de se joindre aux ministères et agences compétents pour faire des rapports et proposer la création d'un comité central de pilotage sur la mise en œuvre de l'élimination des maison temporaires et délabrées au Premier ministre avant le 10 octobre. -VNA