Le PM met en avant le potentiel du delta du Mékong en matière d’industrie du riz

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, le 15 octobre pour discuter des solutions à un projet de développement durable d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030, qui a été lancé en novembre 2023.

Dans son discours, le Premier ministre a décrit le riz comme un produit stratégique clé du Vietnam. La production de riz, a-t-il souligné, ne vise pas seulement à assurer la sécurité alimentaire nationale et la stabilité sociale. C'est une bouée de sauvetage pour des millions de ménages agricoles et un moteur majeur des exportations. De plus, elle joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire mondiale et renforce la réputation internationale du Vietnam.

Le projet revêt une importance capitale pour les agriculteurs régionaux, l'industrie du riz et les efforts plus larges du Vietnam pour lutter contre le changement climatique, en visant des émissions nettes nulles conformément aux engagements pris lors de la 26e Conférence des Parties sur les changements climatiques des Nations Unies (COP26), a-t-il déclaré.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec 12 provinces régionales, a mené ce projet, obtenant déjà des résultats initiaux notables.

Pham Minh Chinh a demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi qu'aux localités concernées, de déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, soulignant les obstacles rencontrés et proposant des solutions pour les surmonter.

Après près d'un an d'efforts concertés, les ministères, les agences et les autorités locales ont publié des documents juridiques pour soutenir le projet, sélectionné et établi des domaines d'implication et appliqué des packages techniques répondant aux critères de durabilité. Des cours de formation ont été proposés pour réorganiser la production et renforcer la connectivité de la chaîne de valeur, entre autres.- VNA/VI