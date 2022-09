Le PM met en avant la responsabilité partagée de la promotion du Xoe Thai

Xoe Thai, la danse folklorique unique du groupe ethnique minoritaire Thai du Vietnam, représente la convergence de la beauté culturelle, par conséquent, la promotion de l’art est la responsabilité partagée de tous les Vietnamiens, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie à Nghia Lô, dans la province de Yên Bai, le 24 septembre. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a fait cette déclaration lors d’une cérémonie de remise du certificat de l’UNESCO reconnaissant le Xoe Thai en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité, qui s’est tenue samedi 24 septembre dans la cité municipale de Nghia Lô, dans la province de Yên Bai (Nord-Ouest).

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a félicité les autorités et les minorités ethniques de Yên Bai, Son La, Lai Châu et Diên Biên pour cet honneur et a exprimé sa conviction que la reconnaissance de Xoe Thai comme le 14e patrimoine mondial du Vietnam est un moment de grande fierté pour l’ethnie thaï et la communauté des 54 ethnies du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité des générations d’artistes folkloriques et la communauté des minorités ethniques Thai pour leurs efforts considérables pour conserver cet héritage culturel inestimable.

Il a également remercié et salué les efforts du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Conseil national de l’héritage culturel, des autres ministères, agences et localités concernés, des collectionneurs et des chercheurs pour préserver et promouvoir les patrimoines culturels Xoe Thai et du Vietnam en général.

Lors du programme artistique sur le thème "Xoe Thai - Quintessence de la terre patrimoniale", à Nghia Lô, dans la province de Yên Bai, le 24 septembre. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a espéré que le Bureau de représentation de l’UNESCO et le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, continueront à fournir au Vietnam une coopération étroite et une aide efficace pour assurer que les valeurs culturelles du pays soient largement diffusées et soient en harmonie avec la quintessence culturelle de l’humanité.

Afin de continuer à créer une nouvelle vitalité, à diffuser largement la valeur du Xoe Thai, il a demandé aux autorités, au peuple et à la communauté Thai des provinces du Nord-Ouest, ainsi qu’au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement le "Programme d’action national pour protéger et promouvoir la valeur du patrimoine culturel immatériel de l’art Xoe Thai" conformément à l’engagement envers l’UNESCO.

"Faisons-le avec enthousiasme, avec cœur, avec fierté, avec force intérieure, afin que les paroles et la musique de Xoe khan, Xoe non, Xoe quat, Xoe sap, Xoe gay, Xoe hoa [Xoe dansant en utilisant divers accessoires tels que foulards, chapeaux]... continuent d’être conservées, développées et diffusées au sein de la communauté des groupes ethniques", a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, la valeur noble et magnifique de l’art Xoe Thai doit être protégée et promue à l’échelle internationale et nationale. Par conséquent, il est essentiel de reconnaître qu’il s’agit de l’héritage culturel immatériel représentatif de l’humanité et de prendre les mesures appropriées.

Lors du programme artistique sur le thème "Xoe Thai - Quintessence de la terre patrimoniale", à Nghia Lô, dans la province de Yên Bai, le 24 septembre . Photo : VNA

Il a exhorté à élargir les études et à proposer des plans concrets pour protéger et renforcer l’identité des groupes ethniques en général et la valeur du Xoe Thai en particulier dans la croissance socio-économique et le développement du tourisme.

Le chef du gouvernement a appelé à accorder une attention particulière à l’amélioration de la vie des artisans qualifiés qui s’engagent à conserver le patrimoine tout en facilitant l’expérience et la pratique du Xoe Thai à la lumière des nouvelles conditions de développement du pays.

Lors de la cérémonie, la coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis a remis le certificat de l’UNESCO reconnaissant l’art Xoe Thai comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité au représentant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu’aux dirigeants du Comités des provinces de Yên Bai, Son La, Lai Châu et Diên Biên.



Elle a présenté ses félicitations pour cet événement important et a souhaité que la communauté des minorités ethniques Thai et le peuple vietnamien continuent de conserver, de promouvoir et de sensibiliser sur l’importance de l’art Xoe Thai, tout en contribuant davantage aux activités de l’UNESCO et à la culture humaine.

Lors du programme artistique sur le thème "Xoe Thai - Quintessence de la terre patrimoniale", à Nghia Lô, dans la province de Yên Bai, le 24 septembre . Photo : VNA

Après la cérémonie, les participants ont plongé dans une espace artistique et ont découvert la culture distinctive locale grâce à un programme artistique sur le thème "Xoe Thai - Quintessence de la terre patrimoniale". Des artistes de Yên Bai, Son La et Lai Châu ont tous participé au programme artistique qui présentait toutes les formes d’art Xoe Thai.

Le programme s’est terminé par le spectacle "La quintessence de l’art Xoe", qui a réuni les valeurs folkloriques traditionnelles devenues l’héritage de l’ethnie Thai du Nord-Ouest, avec la participation de plus de 2.000 artisans et artistes. – VNA/VI