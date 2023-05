Le PM luxembourgeois au Vietnam pour porter les liens à une nouvelle hauteur

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel effectuera du 3 a 5 mai une visite officielle au Vietnam, à l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, destinée à approfondir et à rendre plus efficaces les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (à droite) et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Il s’agira de la première visite officielle du Premier ministre luxembourgeois hors d’Europe en 2023, de la première visite au Vietnam d’un chef du gouvernement luxembourgeois depuis plus de 20 ans et de la première activité diplomatique de haut niveau à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Luxembourg.

Les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays se nourrissent de visites bilatérales à tous les niveaux. Le ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Câm s’est rendu au Luxembourg en avril 1994, le Premier ministre Vo Van Kiêt en mai 1995, le Premier ministre Phan Van Khai en septembre 2002, le ministre de la Culture et de l’Information Pham Quang Nghi en mai 2003, le vice-ministre de la Défense Nguyên Huy Hiêu en septembre 2010, le vice-ministre des Affaires étrangères Doàn Xuân Hung en février 2011, le ministre des Affaires étrangères en juin 2012, et le Premier ministre Pham Minh Chinh en décembre 2022.

Le ministre luxembourgeois de l’Economie Robert Gebbels a fait le déplacement au Vietnam en mars 1994, le grand-duc héritier de Luxembourg Henri y est venu à son tour en novembre 1995, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Jacques Poos en mars 1996, le ministre de la Coopération au Développement Charles Goerens en décembre 1999, le Premier ministre Jean-Claude Juncker en octobre 2000, la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Erna Hennicot-Schoepges en octobre 2002, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn en décembre 2008, la ministre de la Coopération au développement et de l’Action humanitaire Marie-Josée Jacobs en mars 2011, le grand-duc Henri en novembre 2011, le ministre de la Coopération au développement et de l’Action humanitaire Romain Schneider en novembre 2017, le ministre des des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn en juin 2018.

Lors de la visite officielle au Luxembourg du Premier ministre Pham Minh Chinh en décembre 2022 les deux pays ont convenu d’accélérer les négociations pour parvenir, dans les meilleurs délais, à un partenariat stratégique sur la finance verte. Avec ce partenariat, le Luxembourg aidera le Vietnam à mettre en œuvre la stratégie nationale sur la croissance verte, à mieux répondre au changement climatique, et à honorer ses engagements pris lors de la COP26. Le Luxembourg a promis de soutenir le Vietnam pour construire un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et d’accélérer la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie et du marché des valeurs mobilières.

Les bonnes relations politiques entre les deux pays ont créé une dynamique de développement de la coopération économique et commerciale. En mars 2023, le Luxembourg comptait 64 projets d’investissement pour un capital total de 2,6 milliards de dollars, se classant 3e sur 24 États membres de l’Union européenne et 17e sur 139 pays et territoires investissant au Vietnam.

Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont développés au fil des ans, atteignant 96 millions de dollars en 2019, 110,7 millions de dollars en 2020, 181,6 millions de dollars en 2021, 187,1 millions de dollars en 2022.

Dans le domaine de la coopération au développement, après avoir officiellement fourni son aide au Vietnam en 1993, le Luxembourg s’est engagé à poursuivre l’aide au développement au Vietnam et est devenu membre officiel du Groupe consultatif des donateurs du Vietnam en 1998.

Le Vietnam et le Luxembourg ont signé à ce jour trois programmes indicatifs de coopération (PIC). Le premier PIC (PIC I 2002–2005) était doté d’une enveloppe de 35 millions d’euros. Le deuxième PIC (PIC II 2006-2010) a aligné les interventions du Luxembourg au plan quinquennal de développement socioéconomique du Vietnam et a soutenu avec un budget de 50 millions d’euros les politiques de développement et les stratégies pour accomplir les OMD du gouvernement vietnamien. Sous l’objectif global de réduction de la pauvreté, le deuxième PIC s’est concentré sur les provinces les plus pauvres et les plus éloignées du Vietnam.

Le troisième PIC (PIC III 2011-2015), doté de 42 millions d’euros, était un programme de consolidation qui poursuivait également l’objectif de diversifier les relations entre le Vietnam et le Luxembourg, pour dépasser la relation traditionnelle de bailleur-bénéficiaire. Il s’agissait de baser le futur partenariat bilatéral pleinement sur une approche d’échange et d’intérêt mutuel à partir de 2016. Le chiffre a atteint 29,211 millions d’euros de 2015 à présent.

La coopération financière, la finance verte et la banque constituent un pilier de la coopération entre les deux pays. En 2000, dans le cadre de la coopération bilatérale, le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker et le gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam, Lê Duc Thuy, ont signé un accord-cadre de coopération dans le secteur bancaire et financier dont l’objectif principal est la formation de cadres bancaires et financiers.

À la fin de 2022, les banques commerciales vietnamiennes ont établi plus de 20 relations de correspondant bancaire avec des banques commerciales luxembourgeoises avec un montant total de paiement et de transfert d’argent via ce système atteignant près de 800 millions de dollars.

Dans le cadre du PIC pour la période 2006-2010, le gouvernement luxembourgeois a soutenu le projet VIE/026 «Développement du marché des capitaux au Vietnam» du ministère des Finances (Commission d’Etat des valeurs mobilières ou SSC). Il s’agit du premier projet bilatéral de coopération au développement entre le Vietnam et le Luxembourg, mis en œuvre par l’Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement (LuxDev) et la SSC.



Fort du succès du projet VIE/026, le gouvernement luxembourgeois continue à soutenir le Vietnam dans le domaine de la finance et des valeurs mobilières à travers le projet "Amélioration des capacités dans le secteur financier ”. L’objectif du projet est de soutenir le développement du marché des valeurs mobilières conformément à la Stratégie de développement du marché des valeurs mobilières pour la période 2011 - 2020 approuvée par le Premier ministre dans la décision n°252/QD-TTg du 1er mars 2012.

Les deux parties mettent en œuvre actuellement l’Accord de coopération entre la Bourse du Vietnam (VNX) et la Bourse de Luxembourg, signé en décembre 2022, à l’occasion de la visite au Luxembourg du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Outre les domaines de coopération susmentionnés, les deux parties ont convenu d’élargir et de renforcer leur coopération dans les domaines de la réponse aux changements climatiques, de l’environnement, de la culture, de l’éducation et de la formation...

Suite à la visite officielle au Luxembourg du Premier ministre Pham Minh Chinh en décembre 2022, la visite officielle au Vietnam du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel sera l’occasion pour les deux parties d’affirmer une nouvelle fois leur respect mutuel et leur détermination à porter conjointement les relations de coopération entre les deux pays à une nouvelle hauteur. – VNA/VI