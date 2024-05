Le PM lance les travaux d’agrandissement du terminal 2 de l’aéroport de Nôi Bài

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des cadeaux aux ingénieurs et aux ouvriers sur le chantier du projet. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné dimanche 19 mai, le coup d’envoi des travaux d’agrandissement du terminal 2 de l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, l’un des trois plus grands aéroports du Vietnam.

Le projet est doté d’un investissement de près de 18.000 milliards de dôngs (plus de 707 millions de dollars), dont l’enveloppe d’agrandissement représente un investissement de 4.996 milliards de dôngs (plus de 196 millions de dollars).

Le terminal 2 aura quatre étages d’une superficie de plancher de 200.100 m2, six îlots d’enregistrement, 120 comptoirs d’enregistrement et 29 passerelles d’embarquement et devra permettre d’augmenter la capacité annuelle de l’aéroport de 10 millions de passagers à 15 millions de passagers.

Hub des échanges, porte d’entrée internationale sur le territoire et ouvrage important pour la sécurité nationale, l’aéroport international de Nôi Bài a enregistré un trafic de 11,4 millions de passagers en 2019, bien supérieur à sa capacité désignée à 10 millions en 2020.

Les travaux d’agrandissement seront achevées en 660 jours pour l’inauguration du terminal 2 en février 2026 selon les termes du contrat, mais avant le 31 décembre 2025 selon l’engagement de la Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV).

S’exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé les trois percées stratégiques fixées par le Parti et l’État: le perfectionnement des institutions, la modernisation des infrastructures et le développement des ressources humaines.

Il a également souligné le rôle particulièrement important de l’aéroport international de Nôi Bai dans le développement de la capitale Hanoi et du pays, avant de demander aux acteurs de travailler en étroite collaboration pour assurer la sécurité absolue des mouvements de transport aérien, l’ordre et la paix sociaux sur place.

Plus tôt, le chef du gouvernement a visité le Centre centre de contrôle des opérations aéroportuaires de l’aéroport, qui gère le trafic de 500 vols par jour. – VNA/VI