Le PM lance des travaux des aéroports de Long Thành et Tân Son Nhât

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên et le vice-Premier ministre Trân Hông Hà ont lancé jeudi 31 août des travaux des aéroports internationaux de Long Thành et Tân Son Nhât avec un investissement total d’environ 52.000 milliards de dôngs (plus de 2,15 milliards de dollars).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) et les délégués donnent le coup d’envoi des travaux des aéroports internationaux de Long Thành et Tân Son Nhât. Photo: VNA

Le développement des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport, constitue l’une des trois percées stratégiques du Parti et de l’État, aux côtés du perfectionnement des institutions et du développement des ressources humaines, a-t-il déclaré avant de donner le coup d’envoi en l’honneur de la 78e Fête nationale (2 septembre 1945-2023).

Le projet d’aéroport international de Long Thành de la première phase et le projet de terminal passagers T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât sont des projets d’envergure exceptionnelle et particulièrement importants dans le réseau aéroportuaire national, lié à la sécurité, à la défense et au développement socio-économique de la région économique clé du Sud en particulier et du pays en général, a-t-il souligné.

Une fois achevés, ces deux projets contribueront à faire du Vietnam un centre de transport majeur dans la région et le monde, ouvrant un nouvel espace de développement avec “un écosystème économique aéroportuaire”, créant un nouveau moteur de croissance, favorisant le développement et améliorant la compétitivité nationale, a-t-il indiqué.

Le coup d’envoi a été donné concomitammen à Long Thành dans la province de Dông Nai et à Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville pour trois principales enveloppes d’adjudication de construction de l’aéroport international de Long Thành de la première phase et du terminal passagers T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât.

L’enveloppe de construction et d’installation d’équipements du terminal passagers de l’aéroport international de Long Thành totalise plus de 35.000 milliards de dôngs (plus de 1,45 milliards de dollars) et sera mise en oeuvre par le consortium d’entrepreneurs Vietur sur une durée proposée de 39 mois.

L’enveloppe de construction et d’installation de la piste et du tarmac, avec un investissement total de plus 7.308 milliards de dôngs (plus de 303 millions de dollars) sera réalisée pendant environ 700 jours.

Mis en chantier en 2021, l’aéroport international de Long Thành s’étendra sur quelque 5.000 hectares. Sa construction est divisée en trois phases, dont la première devra permettre de desservir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret chaque année. Une fois les trois phases achevées, en 2050 selon les prévisions, il pourra accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an.

L’enveloppe de construction et d’installation d’équipements du terminal passagers T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, qui est actuellement le plus grand aéroport du Vietnam, sera mise en œuvre avec un investissement total de plus de 9.300 milliards de dôngs (plus de 386 millions de dollars).

L’achèvement des travaux est prévu pour la mi-2025 et le terminal T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât sera un terminal domestique d’une capacité de 20 millions de passagers par an.