Le PM inspecte l'approvisionnement en charbon pour l'électricité à Quang Ninh

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu le 11 juin dans la province septentrionale de Quang Ninh pour inspecter la production et la fourniture d'électricité à lacompagnie thermoélectrique de Mông Duong et la compaganie par actions thermoélectrique de Quang Ninh, ainsi que l'exploitation et l'approvisionnement du charbon des centrales thermiques de la compagnie du charbon Ha Tu.

Photo : VNA

Plus tard, il a tenu une séance de travail avec des ministères, des agences, l’Electricité du Vietnam (EVN) et le Groupe du charbon et du minerai du Vietnam (Vinacomin) pour discuter de la production et de l'approvisionnement en électricité, ainsi que de l'extraction et de l'approvisionnement en charbon pour la production d'électricité.

Quang Ninh n'est pas seulement une destination touristique majeure, mais aussi une mine de charbon et un centre d'énergie thermique avec sept centrales thermiques d'une capacité totale de 5.640 MW. La production d'électricité à Quang Ninh a atteint environ 3,6 milliards de kWh en mai, en hausse de 23,12 % par an. Au cours des cinq premiers mois de 2023, ce chiffre a atteint 16,7 milliards de kWh, soit 15 % de la production totale d'électricité du pays et 35 % de la production d'électricité des centrales au charbon à l'échelle nationale.

Après avoir écouté les commentaires lors de la session, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l'EVN de remplir les tâches qu'il lui avait confiées et de prendre des solutions pour assurer l'approvisionnement en électricité. Si des difficultés subsistent, il doit lui en faire part sans délai.

Vinacomin doit se concentrer sur l'extraction du charbon et l'approvisionnement des centrales thermiques selon les besoins, tandis que la Commission de gestion du capital de l'État dans les entreprises doit gérer efficacement l'utilisation du capital dans les sociétés et les entreprises publiques.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce examinera, modifiera et complétera les réglementations afin de supprimer les obstacles liés à la production et à la fourniture d'électricité.

A l'occasion, le Premier ministre ordonné de traiter sept autres propositions de Vinacomin et une de la Compagnie générale Dong Bac.