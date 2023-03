Le PM inspecte des projets dans la province de Thua Thiên-Huê

Dans sa tournée de travail dans la province centrale de Thua Thiên-Huê, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite ont visité et inspecté dans l'après-midi du 25 mars, des travaux et des projets dans cette localité.

Le Premier ministre inspecte le projet de zone de relocalisation de la population et de dégagement du site dans la zone I de la Citadelle de Huê. Photo : VNA

Le Premier ministre a inspecté le projet de zone de relocalisation de la population et de dégagement du site dans la zone I de la Citadelle de Huê. Le projet est mis en œuvre pour la première phase de 2019 à 2022, avec un coût total de 2.005 milliards de dongs, pour la réinstallation au service de 5.080 ménages.



Le chef du gouvernement a suggéré que la province continue d'investir dans la construction de zones et de points de réinstallation dotés d'infrastructures synchrones, notamment d'électricité, de routes, d'ouvrages d'approvisionnement en eau et de drainage, d'écoles, de postes médicaux, de centres culturels... pour accueillir les personnes réinstallées.



Pham Minh Chinh et sa suite ont également visité le Musée des antiquités royales de Hue au palais Long An, dans le complexe des monuments de Huê.

Ce musée est un lieu d'exposition de collections de grande valeur, reflétant la vie matérielle, les rituels politiques et l'idéologie de l'aristocratie, des rois et des mandarins de la dynastie des Nguyên. En particulier, le musée possède une zone d'antiquités Cham unique où sont présentées des œuvres typiques de la sculpture du Champa d'il y a plusieurs siècles.

Le Premier ministre inspecte le projet de construction du pont de Thuân An. Photo : VNA



Dans l'après-midi du même jour, le Premier ministre a inspecté le projet de construction du pont de Thuân An, dans la ville de Hue. Il s'agit du plus long pont de traversée portuaire de la région Centre. Lancé en mars 2022 avec un investissement total de 2.400 milliards de dongs, il devrait être achevé en 2025, reliant la route côtière nationale.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, le pont de Thuan An fait partie du projet de route côtière de la province. Il sera un moteur pour le développement de l'économie maritime.

Dans le cadre de son déplacement dans la province de Thua Thiên-Huê, vendredi soir, le Premier ministre Pham Minh Chinh est venu contrôler le rythme d’avancement de la construction de l’aérogare T2 de l’aéroport international de Phu Bài.

Le chef du gouvernement a demandé au maître d’ouvrage, la société des aéroports du Vietnam (ACV), de diriger les maîtres d'œuvre et les organes de consultation dans la réalisation des travaux restants pour que l’aérogare soit inauguré à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai. Il a aussi demandé aux services concernés de finaliser les infrastructures et les routes reliant l’aéroport.

L’actuelle aérogare de l’aéroport international de Phu Bài peut accueillir 1,5 million de passagers par an. Une fois achevé, l’aérogare T2 pourra servir quelque 5 millions de passagers par an. - VNA/VI