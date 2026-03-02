Le PM inspecte dans le Centre les chantiers autoroutiers et évalue les résultats de la « Campagne Quang Trung »

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des habitants. Photo: VNA

Dans le cadre de sa tournée de travail dans le Centre du pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a mené le 1er mars une inspection rigoureuse des chantiers autoroutiers stratégiques et des zones de relogement de la « Campagne Quang Trung ».

Le Premier ministre a inspecté cinq projets composants essentiels de l’autoroute Nord-Sud côté Est, représentant un investissement global de plus de 70 255 milliards de dongs (environ 2,8 milliards de dollars). Si le tronçon Vân Phong – Nha Trang est déjà opérationnel depuis fin 2025, le reste de la ligne traverse une phase de finalisation intensive.

Malgré les retards causés par des intempéries historiques en novembre 2025 et des défis techniques liés aux sols meubles, le bilan reste positif : plus de 214 km de voies principales sont achevés. Le Premier ministre a ordonné la mise en service des tronçons finalisés avant le 10 mars 2026, tandis que les 53,7 km restants devront être impérativement terminés d’ici la fin du mois de mars.

« Nous ne pouvons tolérer aucun retard. J'exige des entrepreneurs une mobilisation totale en "3 postes et 4 équipes" pour honorer nos engagements », a martelé Pham Minh Chinh. Il a également insisté sur la nécessité de déployer simultanément les systèmes de gestion du trafic intelligent (ITS) et les aires de repos pour garantir une exploitation aux standards internationaux dès l'ouverture.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des cadeaux aux habitants. Photo: VNA

Lors d'une séance de travail tenue à Khanh Hoa, le Premier ministre a donné son accord de principe pour l'accélération des axes transversaux, notamment les autoroutes Nha Trang – Da Lat et les liaisons vers les Hauts Plateaux (Tây Nguyên). Ces projets s'inscrivent dans l'objectif national de disposer de 5 000 km d'autoroutes d'ici 2030. L'ambition est de créer une synergie entre l'axe Nord-Sud et les corridors Est-Ouest pour maximiser l'espace de développement économique du Centre.

Le second temps fort de ce déplacement fut consacré au bilan de la « Campagne Quang Trung », une initiative de reconstruction accélérée lancée après les inondations historiques de 2025. En un temps record, plus de 1 500 maisons détruites ont été reconstruites et 34 000 habitations endommagées ont été réparées, respectant le serment gouvernemental de « ne laisser personne de côté ».

Le Premier ministre s’est rendu au quartier de relogement de Quang Duc (province de Dak Lak), où résident désormais 36 familles ayant tout perdu lors des crues. Inspectant personnellement la qualité des bâtisses, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'Internet, il s'est réjoui de voir la vie reprendre son cours.

« La reconstruction matérielle n’est que la première pierre. Notre objectif est de faire de ces zones de relogement des “quartiers modèles”. L’État doit garantir aux citoyens un accès égal à la santé, à l’éducation et surtout des moyens de subsistance durables, supérieurs à leurs conditions de vie antérieures », a déclaré le chef du gouvernement.

Appelant les habitants à renforcer la solidarité, l’autonomie et l’esprit communautaire, il les a encouragés à bâtir un cadre de vie vert, propre, sans fléaux sociaux, et à contribuer activement au développement socio-économique du pays.

Des résidents ont exprimé leur reconnaissance envers le Parti et l’État, estimant que la « Campagne Quang Trung » leur a permis de « s’installer pour prospérer ». Ils ont affirmé leur détermination à faire de ce nouveau quartier un modèle de développement durable et harmonieux. -VNA/VI