Le PM honore les personnes exemplaires pour leurs contributions importantes au pays

A l'occasion du 75e anniversaire de l'Appel à l'émulation patriotique du Président Ho Chi Minh (11 juin 1948 - 11 juin 2023), le Conseil central d'émulation et de récompense a tenu le 11 juin à Hanoï une conférence pour honorer les personnes exemplaires du pays.

Photo: VNA La conférence a réuni 700 personnes typiques, représentants des collectifs et d'individus typiques, personnes directement engagées dans la production, travailleurs dans de nombreux domaines, intellectuels, représentants des groupes ethniques et des religions, jeunes talents...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d'émulation et de récompense, a présidé la conférence et prononcé un discours important.

Le Premier ministre a déclaré qu'il y avait 75 ans, le 11 juin 1948, le Président Ho Chi Minh avait lancé un appel à l'émulation patriotique, ouvrant officiellement le mouvement d'émulation patriotique dans tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée. Depuis lors, l'émulation patriotique devient un mouvement national avec la participation active du peuple. C'est une impulsion importante pour que la révolution vietnamienne passe d'une victoire à l'autre.

Lorsque le pays s'est unifié et s’oriente vers le socialisme, surtout durant près de 40 ans de mise en oeuvre du Renouveau, le mouvement d'émulation s’est fortement développé dans tous les domaines, associé aux habitants, attirant de plus en plus l'attention de la société. On peut citer les mouvements comme "Pour la sécurité de la Patrie” ; "Tout le pays s'unit pour édifier la Nouvelle ruralité", "Tout le pays se donne la main et s'unit pour la prévention, le contrôle de la pandémie de COVID-19",...

Ces mouvements d'émulation ont créé une grande force matérielle et spirituelle, contribuant à la mise en œuvre réussie des tâches politiques de chaque période révolutionnaire. Ils ont aussi contribué à promouvoir le développement socio-économique ; à renforcer la défense et la sécurité nationales ; à maintenir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale ; à s'intégrer de manière active et proactive dans la communauté internationale, a souligné le Premier ministre.

Selon le chef du gouvernement, de nombreuses personnes exceptionnelles dans divers domaines sont apparues de ces mouvements. Au nom des dirigeants du Parti et de l'Etat, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chaleureusement félicité et loué les personnes modèles ; hautement apprécié les résultats que le mouvement d'émulation patriotique et le travail d'émulation et de récompenses ont obtenus ces derniers temps.

Le Premier ministre a demandé au Conseil central d'émulation et de récompenses, au Front de la Patrie du Vietnam, aux ministères, secteurs et localités et aux organisations de masse de continuer à lancer et à organiser de nombreux mouvements d'émulation patriotique.

Pour les personnes exemplaires, le Premier ministre a proposé de continuer à s'élever constamment, à contribuer davantage à la communauté et à la société, à la Patrie et au peuple ; à être bons exemples à suivre pour tout le monde.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a décerné le certificat de mérite à 75 personnes exceptionnelles dans divers domaines.