Le PM fixe l’exploitation de l’aéroport international de Long Thanh au 4e trimestre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh encourage les équipes travaillant sur le chantier du projet de l'aéroport international de Long Thanh. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté, dans l’après-midi du 29 mars, l’état d’avancement des travaux de construction de l’aéroport international de Long Thanh, dans la province de Dong Nai, conformément aux directives du secrétaire général du Parti To Lam, et a procédé à un examen des difficultés afin d’accélérer la mise en œuvre du projet.

Il a exigé que toutes les mesures nécessaires soient prises pour permettre l’exploitation commerciale de l’aéroport au quatrième trimestre 2026.

À ce jour, l’ensemble des lots de travaux ont mobilisé pleinement les dirigeantes, les ingénieurs ainsi que les entrepreneurs en construction et en supervision. Près de 9 000 ouvriers et techniciens travaillent régulièrement sur le chantier, avec des équipements et machines déployés en nombre suffisant. Le projet composant 3 du complexe aéroportuaire, comprenant 145 lots (construction, conseil et services), progresse activement. La valeur des travaux atteint environ 64 102 milliards de dôngs (2,43 milliards de dollars), soit 74 % des contrats signés, tandis que les décaissements s’élèvent à environ 40 688 milliards de dôngs.

Après une visite de terrain, le Premier ministre a tenu une réunion de travail avec les ministères, les autorités locales, les investisseurs et les entrepreneurs concernés.

Il a souligné que l’aéroport international de Long Thành est un projet national stratégique, approuvé par l’Assemblée nationale en 2015 et validé par le gouvernement en 2020. Toutefois, certains travaux n’ont réellement démarré qu’en août 2023, et le premier vol technique est réalisé en septembre 2025.

Après plus de deux ans de mise en œuvre, plusieurs composantes sont achevées ou en voie de l’être, notamment : le centre de contrôle du trafic aérien, les pistes et aires de stationnement. Le terminal passagers est en phase de finalisation, tandis que les systèmes techniques (tapis roulants, conduites, hangars) sont en cours d’installation. Les infrastructures d’eau, d’électricité, de télécommunications et de transport interne sont également en déploiement accéléré.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs concernés et aux entreprises de coordonner leurs efforts afin de proposer des solutions face à la hausse des prix des matériaux, du carburant et des équipements. Il a également exigé la poursuite de l’achèvement des infrastructures essentielles telles que l’approvisionnement en carburant, en électricité, en eau, ainsi que les installations techniques et les hangars.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte la piste de l'aéroport international de Long Thanh. Photo : VNA

Il a en outre donné des affaires précises concernant les infrastructures de connexion avec l’aéroport, notamment les axes routiers et autoroutiers reliant Bien Hoa à Vung Tau, Ben Luc à Long Thanh, Tan Van à Nhon Trach, ainsi que les lignes reliant Ho Chi Minh-Ville à Long Thanh et Dau Giay, le périphérique 4 de Hô Chi Minh-Ville. Des projets ferroviaires urbains sont également prévus, reliant Suoi Tien, Bien Hoa et Long Thanh, ainsi que l’axe Tan Sơn Nhat – Long Thanh.

Enfin, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de garantir la qualité technique, l’esthétique, la protection de l’environnement, la sécurité, ainsi que la lutte contre la corruption et le gaspillage. Il a demandé de renforcer l’organisation de sociétés gestionnaires, de créer un groupe de travail dédié pour lever les obstacles du projet, et de planifier le développement des services non aéronautiques ainsi que d’une ville aéroportuaire intégrée, afin de stimuler l’économie aéronautique. - VNA/VI