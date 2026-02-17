Le PM félicite les unités pour la construction d'un pont de bateaux sur la rivière Lo

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé, le 16 février, une lettre de félicitations au ministre de la Défense, au président du Comité populaire de la province de Phu Tho et au commandant du Génie militaire. Il a salué leur détermination et leur haute responsabilité dans l'installation d'un pont de bateaux sur la rivière Lo, visant à assurer les déplacements de la population à l'occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.





Informé par les retours des citoyens et de la presse concernant la dégradation critique de l'ancien pont dans la commune de Doan Hung, le chef du gouvernement avait convoqué une réunion d’urgence le 14 février. Il avait alors ordonné au ministère de la Défense de coordonner ses forces avec Phu Tho pour ériger une structure temporaire, garantissant la circulation locale et le développement socio-économique en attendant un nouvel ouvrage pérenne, conformément à la planification.





Quelques heures seulement après ces instructions, le Génie militaire a procédé aux relevés techniques et aux travaux de montage. Le pont a été mis en service dès le matin du 16 février, soit le 29e jour du 12e mois lunaire, devançant les délais fixés par le Premier ministre. Cet accomplissement a suscité une immense joie et une profonde satisfaction parmi les habitants.



Au nom du gouvernement, Pham Minh Chinh a félicité le déploiement « fulgurant » des unités militaires en collaboration étroite avec les autorités locales. Il a souligné que cette mission illustre l’esprit de dévouement des « soldats de l'Oncle Ho », une armée issue du peuple et agissant pour son bien-être.



Le chef du gouvernement a invité le ministre de la Défense à récompenser les collectifs et individus méritants. Il a également exhorté la province de Phu Tho à finaliser les procédures pour lancer la construction du pont définitif, tout en assurant une sécurité absolue du trafic durant les festivités du Têt. -VNA/VI

source/VI