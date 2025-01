Le PM exige transparence et intégrité dans l’exécution des projets à Hô Chi Minh-Ville

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime lors de la séance de travail avec les autorités municipales et le Comité de pilotage 1568 chargé d’examiner et de traiter les obstacles liés à divers projets à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé samedi 4 janvier à Hô Chi Minh à la transparence et à l’intégrité dans la mise en œuvre des projets dans la mégapole du Sud.

Il est impératif de veiller à ce que les erreurs ne se multiplient pas et qu’aucune faute ou aucun délit de corruption ne se produise pendant le processus de résolution des difficultés et des obstacles dans la mise en œuvre des projets, a-t-il déclaré lors d’une séance de travail avec les autorités municipales et le Comité de pilotage 1568 chargé d’examiner et de traiter les obstacles liés à divers projets dans la ville.

Le chef du gouvernement a indiqué que Hô Chi Minh-Ville, reconnue comme un pôle économique et le plus grand centre financier et commercial du pays, joue un rôle central dans la résolution des défis liés aux projets. Les efforts de la ville sont importants pour débloquer des ressources afin de stimuler le développement local, bénéficiant non seulement à la Région économique clé du Sud mais à la nation dans son ensemble.

Concernant les 12 projets en suspens nécessitant le règlement du gouvernement, il a chargé le Comité de pilotage, le ministère de la Planification et de l’Investissement et le Bureau du gouvernement de recueillir des commentaires lors de la séance de travail pour les soumettre au gouvernement afin de trouver une solution.

Pour les 200 projets en cours d’examen par la ville et les 32 projets immobiliers déjà examinés, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la ville de les classer et de les traiter conformément aux nouvelles réglementations légales. Ceux qui ne relèvent pas de ses compétences doivent être signalés au Comité de pilotage et au gouvernement pour examen.

Selon le Comité populaire municipal, la mégapole du Sud a examiné et résolu avec succès les problèmes de 34 des 66 projets immobiliers relevant de ses compétences. Cependant, 200 autres projets sont actuellement en cours d’examen, confrontés à divers défis.

Il convient de noter que 12 projets clés restent en souffrance, nécessitant l’intervention du gouvernement. Ces projets sont entravés par des problèmes tels que le dégagement des terrains, les conditions et les objectifs d’utilisation des terres incohérents et les plans financiers. – VNA/VI