Le PM exhorte l’UNESCO à reconnaîtres de nouveaux patrimoines vietnamiens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu samedi 28 juin à Hanoi la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, en deuxième visite officielle au Vietnam durant son mandat, a proposé que l’UNESCO continue de reconnaîtres de nouveaux patrimoines culturels du Vietnam.

Le chef du gouvernement a demandé à la directrice générale de l’UNESCO de soutenir l’inscription du complexe de Yên Tu – Vinh Nghiêm – Côn Son, Kiêp Bac et l’art des estampes populaires de Dông Hô sur la Liste du patrimoine mondial lors de la session du Comité du patrimoine mondial en juillet prochain.

Situé dans les provinces de Quang Ninh, Bac Giang et Hai Duong, ce complexe se distingue par la parfaite harmonie entre les paysages avec les ouvrage d’architecture et d’art d’une valeur exceptionnelle. Avec son sommet à 1.068 m d’altitude, Yên Tu est connu comme la terre ancestrale de la secte bouddhique zen Truc Lâm fondée par le roi Trân Nhân Tông (1258-1308).

L’art des estampes populaires de Dông Hô date du 17e siècle, originaire du village éponyme dans le district de Thuân Thành, province de Bac Ninh. Réalisées à partir de planches xylographiques qui sont ensuite enluminées, les estampes de Dông Hô représentent des scènes de la vie à la campagne, des jeux traditionnels, etc. Elles font appel à l’imaginaire des Vietnamiens et sont omniprésentes dans les poèmes, chants et œuvres littéraires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également proposé à l’UNESCO de continuer de soutenir la restauration du palais Kinh Thiên de la citadelle impériale de Thang Long, la participation de Hanoi au Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO et la participation de Hô Chi Minh-Ville au Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Il a remercié l’UNESCO, en particulier la directrice générale de l’UNESCO, pour leurs contributions à la promotion du partenariat Vietnam-UNESCO au cours des deux derniers mandats ; a exprimé son souhait que l’UNESCO continue d’être un compagnon culturel et de promouvoir les valeurs fondamentales du peuple

vietnamien dans le monde, contribuant à promouvoir la riche culture, à élever la culture vietnamienne, à construire une vision et une action dans la construction et le développement de la culture ; et à soutenir la formation des ressources humaines dans ce domaine.

La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a exprimé son émotion et sa joie de retourner au Vietnam, partenaire important et responsable du système de l’UNESCO. Elle a remercié le Vietnam pour son soutien et sa coopération dans les efforts visant à renforcer le rôle et la coopération de l’UNESCO au 21e siècle, notamment en sa qualité de membre des mécanismes directeurs de l’UNESCO.

Elle a exprimé son admiration pour la richesse culturelle et la civilisation vietnamienne de plus de 4.000 ans d’histoire. Elle a hautement apprécié la vision stratégique du Vietnam en matière de culture et s’est déclarée prête à la partager avec le monde afin que la culture occupe une place plus importante dans l’Agenda pour le développement durable post-2030, contribuant ainsi à l’effort commun pour promouvoir un développement durable et inclusif.

Audrey Azoulay a affirmé que le Vietnam est un modèle en matière de préservation et de promotion des valeurs patrimoniales. Les titres de l’UNESCO, des patrimoines matériels et immatériels aux géoparcs mondiaux, en passant par les villes créatives et les villes apprenantes, sont des exemples concrets et efficaces à partager avec le monde.

Affirmant que l’UNESCO a accompagné et continuera d’accompagner le Vietnam dans ses efforts pour construire et développer la culture, faire sien la civilisation humaine, préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles qui contribuent à la civilisation humaine, Audrey Azoulay s’est engagée à soutenir les dossiers évoqués par le dirigeant vietnamien.

Elle a également affirmé que l’UNESCO est prête à accompagner le Vietnam dans ses efforts actuels de réforme et d’intégration internationale à l’ère numérique, notamment dans la formation des ressources humaines en intelligence artificielle (IA) avec la participation de partenaires privés. – VNA/VI