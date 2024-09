Le PM exhorte l’Indonésie à signer un accord de coopération sur le commerce du riz

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) reçoit le président élu indonésien Prabowo Subianto, à Hanoi, le 14 septembre. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu samedi 14 septembre à Hanoi le président élu indonésien Prabowo Subianto, a proposé à l’Indonésie de signer prochainement un accord de coopération commerciale du riz avec le Vietnam.



Pham Minh Chinh a félicité Prabowo Subianto pour son élection à la présidence de l’Indonésie pour le mandat 2024-2029, et a salué sa visite de travail au Vietnam dans le contexte des 10 ans de l’établissement du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie, et se réjouit du 70e anniversaire des relations diplomatiques l’année prochaine.



Cette visite reflète le lien fort, la confiance et la détermination des deux pays à promouvoir la coopération et le développement durable pour la paix, la stabilité et la prospérité mutuelle, a-t-il souligné.



Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré à l’Indonésie de faciliter l’accès des produits agricoles vietnamiens et des produits Halal à son marché et d’aider le Vietnam à supprimer l’avertissement « carton jaune » de la Commission européenne relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Exprimant sa profonde sympathie pour les pertes causées par le typhon Yagi au Vietnam, le président élu indonésien a exprimé son admiration pour l’esprit indomptable et la résilience du peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance nationale dans le passé ainsi que dans la cause de la construction et du développement de la nation à l’heure actuelle.



Prabowo Subianto a affirmé son engagement à œuvrer pour le développement de l’amitié traditionnelle bilatérale et du partenariat stratégique dans divers domaines.



Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs orientations majeures pour exploiter efficacement le potentiel de coopération dans divers domaines, visant à développer le partenariat stratégique de leurs pays d’une manière plus profonde et plus substantielle, et à porter les relations bilatérales à un nouveau niveau à l’occasion du 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques et du 80e anniversaire de l’indépendance de chaque pays l’année prochaine.



Ils se sont également engagés à continuer de renforcer l’échange de délégations et de contacts de haut niveau et de tous les niveaux par divers canaux, à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale pour instaurer la confiance et aider à résoudre les difficultés dans de nombreux domaines, et à s’efforcer d’atteindre bientôt l’objectif de 18 milliards de dollars de chiffre d’affaires commercial bilatéral.



Les deux parties ont convenu de coordonner leurs efforts pour surmonter les difficultés, réduire les barrières commerciales et faciliter la mise en œuvre d’activités de promotion commerciale et l’accès au marché pour les produits de l’autre, y compris les produits agricoles et halal.



Prabowo Subianto a déclaré qu’il souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam en matière de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique et de haute technologie, et bénéficier de l’expérience du Vietnam en matière de développement agricole.



Les deux dirigeants ont tous deux souligné l’importance d’encourager et de faciliter les investissements dans de nouveaux domaines tels que l’économie numérique, l’économie verte, la transition énergétique et le développement d’écosystèmes de véhicules électriques, et d’accélérer la signature d’accords sur la formation technique et l’économie numérique.



Ils ont également convenu d’approfondir la collaboration dans d’autres domaines importants, notamment la défense et la sécurité, la coopération maritime et halieutique ; d’établir un partenariat numérique, notamment dans le commerce électronique transfrontalier et la transformation numérique ; de lutter conjointement contre les crimes transnationaux et la cybercriminalité ; de soutenir les entreprises informatiques ; et de renforcer les échanges culturels et populaires, la connectivité aérienne et les connexions locales.



Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont convenu d’intensifier la coopération, de renforcer la solidarité et de soutenir le rôle central de l’ASEAN et ses positions communes sur les questions de sécurité régionale, y compris la question de la Mer Orientale, et de promouvoir un développement durable et équilibré dans les sous-régions de la région, y compris la sous-région du Mékong.



Pham Minh Chinh a suggéré à l’Indonésie de continuer à coordonner étroitement avec le Vietnam pour maintenir la solidarité, les positions communes et les réalisations de l’ASEAN concernant la question de la Mer Orientale ; et de promouvoir des négociations substantielles et efficaces sur un Code de conduite (COC) en Mer Orientale, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Il a également profité de cette occasion pour exhorter l’Indonésie à soutenir et à envoyer un représentant de haut rang au Forum de l’avenir de l’ASEAN 2025 et au Sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) qui se tiendront au Vietnam l’année prochaine. – VNA/VI