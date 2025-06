Le PM exhorte les entreprises estoniennes à déployer leurs projets au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré vendredi 6 juin à Tallinn les dirigeants de plusieurs grandes entreprises estoniennes afin de renforcer les investissements et la coopération commerciale au Vietnam.



Lors de ces rencontres, il a présenté la situation actuelle au Vietnam, affirmant que le pays mettait en œuvre des stratégies innovantes pour transformer son modèle de développement et entrer dans une nouvelle ère. Il a souligné qu’en plus des réformes visant à rationaliser les structures administratives et locales, le Vietnam mettait en œuvre quatre résolutions clés, collectivement appelées les « quatre piliers » du progrès national dans la nouvelle ère.



Le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam s’efforce d’atteindre une croissance du PIB de 8% ou plus en 2025 et une croissance à deux chiffres les années suivantes, en poursuivant un développement rapide et durable basé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Le Vietnam met l’accent sur le développement du secteur privé, l’amélioration du climat des affaires et des investissements, et la facilitation des investissements stables et à long terme des entreprises étrangères, a-t-il souligné.



Le Vietnam garantit la stabilité politique, préserve fermement sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa sécurité, et continue d’améliorer ses institutions, ses infrastructures et ses ressources humaines, garantissant un « cadre juridique transparent, des infrastructures fluides et une main-d’œuvre compétente » pour soutenir les entreprises, a-t-il déclaré.

Le gouvernement vietnamien apportera tout le soutien nécessaire, conformément à la loi, pour garantir l’efficacité et la pérennité des opérations des investisseurs étrangers, y compris estoniens, a-t-il affirmé.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises à adopter une approche axée sur les résultats, affirmant que « les engagements doivent aboutir à des résultats concrets », approfondissant ainsi les relations entre le Vietnam et l’Estonie de manière concrète et efficace.



Lors de sa rencontre avec les dirigeants du groupe Bolt, dont son président Jevgeni Kabanov et sa vice-présidente Eirini Zaferiatou, il a salué les performances commerciales de Bolt et a salué son rôle dans la promotion de la transformation numérique dans les secteurs du transport et de la logistique. Il a salué les investissements prévus par l’entreprise pour améliorer la qualité de ses services, créer des emplois et contribuer à la croissance de l’économie collaborative au Vietnam.



Bolt, actuellement présent dans 55 pays, avec 4,5 millions de chauffeurs au service de plus de 200 millions de clients, a démarré ses activités au Vietnam, proposant des services de VTC, de scooters et de motos, ainsi que des services de livraison de produits alimentaires et de courses. Le groupe a sollicité le soutien du Premier ministre pour accélérer le processus d’autorisation d’exploitation de Bolt dans le pays.



Compte tenu du potentiel des services de Bolt dans un pays de 100 millions d’habitants où la demande est en hausse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué avoir demandé aux autorités compétentes de simplifier les procédures administratives et d’accélérer les procédures d’autorisation d’investissement, comme proposé par Bolt.



Il a exprimé sa confiance dans le succès de l’entreprise au Vietnam et dans sa capacité à apporter des avantages concrets à la population vietnamienne. Il a exhorté Bolt à adopter une approche d’investissement progressive, en commençant par les grandes villes puis en s’étendant à d’autres provinces, tout en améliorant la qualité de ses services pour garantir une concurrence saine.



Le chef du gouvernement vietnamien a également exhorté l’entreprise à explorer de nouveaux secteurs d’activité, à développer des modèles de transformation numérique, à intégrer des technologies de pointe comme l’IA et à partager son expérience opérationnelle avec les agences et entreprises vietnamiennes afin de favoriser une coopération et un développement durables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et Carlo Lustrissimi, PDG et cofondateur de 5.0 Robotics. Photo : VNA

En accueillant le Premier ministre Pham Minh Chinh au sein de 5.0 Robotics, Carlo Lustrissimi, PDG et cofondateur de l’entreprise, et Ilaria Perla, spécialiste du développement des ventes et des partenariats, ont présenté l’entreprise comme une jeune entreprise technologique estonienne spécialisée dans les robots industriels compacts, abordables et conviviaux, adaptés aux entreprises de toutes tailles.



L’entreprise, qui a déjà déployé ses solutions au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et sur d’autres marchés, a exprimé son intérêt pour un investissement au Vietnam, principalement dans la fabrication intelligente, l’automatisation industrielle et le développement des compétences numériques. 5.0 Robotics vise notamment à lancer un projet intitulé « 100 robots pour 100 talents », qui permettra de fournir 100 machines CNC de pointe à 100 PME vietnamiennes, ainsi que de former 100 techniciens robotiques locaux.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l’approche de l’entreprise, soulignant l’adéquation de ses produits avec la demande croissante des PME, notamment dans les pays en développement comme le Vietnam, pour une automatisation industrielle rentable et facile à intégrer.



Soulignant que le Vietnam accordait la priorité à la science et à la technologie, à l’innovation, à la transformation numérique et au développement de la robotique, il a appelé 5.0 Robotics à transférer des technologies au Vietnam et à contribuer à la création d’un écosystème d’innovation dynamique, notamment dans des domaines tels que l’IA et les usines intelligentes. Il a encouragé l’entreprise à soutenir les startups vietnamiennes dans l’accès aux nouvelles technologies et à former des ressources humaines de haute qualité.



Le chef du gouvernement vietnamien a également exhorté 5.0 Robotics à s’associer à des entreprises technologiques vietnamiennes pour développer conjointement des marchés, notamment en Europe et dans l’ASEAN. En exploitant ses atouts et son potentiel, il a déclaré que l’entreprise pouvait « rattraper son retard et devenir leader » dans des domaines clés et affirmer sa présence régionale et mondiale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une réunion avec les dirigeants de Cybernetica. Photo : VNA

Plus tôt, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité Cybernetica, l’un des symboles de l’économie numérique estonienne et pionnier mondial des solutions d’administration en ligne, de cybersécurité et d’infrastructures numériques. Il s’agit d’un partenaire majeur du Centre E-Estonie, visité par le dirigeant vietnamien dans la matinée du même jour.



Créée en 1997 et successeur de l’unité de recherche appliquée de l’Institut de cybernétique de l’Académie estonienne des sciences, Cybernetica est reconnue comme l’un des principaux architectes d’e-Estonie, développant les éléments clés de son écosystème.



L’Estonie est actuellement le seul pays au monde à utiliser largement le vote par Internet pour des élections nationales légalement valables, grâce à un système logiciel développé par Cybernetica.



X-Road est une plateforme d’échange de données sécurisée et performante qui permet aux organismes publics et au secteur privé d’échanger des informations de manière fluide et sécurisée. Elle constitue l’épine dorsale de l’administration en ligne estonienne, réduisant considérablement les délais et les coûts administratifs.



Aujourd’hui, Cybernetica est l’un des symboles de l’économie numérique estonienne et un pionnier mondial des solutions d’administration électronique, de cybersécurité et d’infrastructures numériques.



L’entreprise a mis en œuvre des solutions d’administration électronique dans 35 pays, dont le Japon, la Malaisie, le Kenya, le Bénin et l’Ukraine. Au Bénin, plus de 50 agences gouvernementales utilisent notamment les solutions de Cybernetica pour fournir près de 270 services publics numériques à la population.



Lors de la séance de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a discuté avec Cybernetica de la viabilité et du potentiel de réussite de l’application de telles solutions dans un pays de plus de 100 millions d’habitants comme le Vietnam. Les discussions ont porté sur des sujets tels que les réformes institutionnelles, les cadres réglementaires et les cadres juridiques nécessaires à une mise en œuvre réussie ; l’équilibre entre numérisation et protection des données des citoyens ; les partenariats public-privé ; et les investissements dans les infrastructures numériques telles que les services cloud, l’internet haut débit et la cybersécurité.



Le dirigeant vietnamien a indiqué avoir conclu un accord avec le Premier ministre estonien Kristen Michal sur la création d’un groupe de travail conjoint afin de poursuivre les discussions et d’accompagner le Vietnam dans sa transformation numérique, la construction d’un gouvernement numérique et le développement d’une société et de citoyens numériques. Il a également proposé que Cybernetica partage son expérience et coopère avec le Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre des accords entre les deux gouvernements. – VNA/VI