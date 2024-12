Le PM exhorte l’agriculture à relever le défi de la modernité et de la durabilité

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé vendredi 27 décembre à Hanoi le secteur agricole à accélérer son développement et à réaliser des percées avec pour objectif de rendre les agriculteures plus prospères, la campagne plus moderne, l’agriculture plus avancée dans l’ère d’ascension nationale.



S’adressant à la conférence récapitulative sur les travaux du secteur en 2024 et son plan pour 2025, organisé en format hybride au siège du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le chef du gouvernement a salué les performances du secteur en 2024.



Le secteur a bravé les difficultés et défis provoqués par les fortes fluctuations du marché et les intempéries, en particulier le super typhon Yagi, pour obtenir des résultats exceptionnels. Il a assuré la sécurité alimentaire nationale et enregistré de nouveaux records d’exportations, s’affirmant comme un moteur et un pilier de l’économie nationale.

La valeur totale de la production agricole a progressé de 3,3%. Le chiffre d’affaires des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a augmenté de 18,7% par rapport à 2023 pour atteindre 62,5 milliards de dollars, enregistré un excédent d’exportation de 17,9 milliards de dollars, soit un bond de 46,8%.

Sept produits et groupes de produits, à savoir le bois et les produits du bois, les légules et les fruits, le riz, le café, le poivre, la crevette et le caoutchouc, ont dépassé les 3 milliards de dollars à l’exportation.

En particulier, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a mis en œuvre efficacement le projet développement durable d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité dans le delta du Mékong.

La prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et le règlement de leurs conséquences constituent une réalisation remarquable du secteur agricole, a félicité le Premier ministre Pham Minh Chinh.

2025 sera l’année des accélérations et des percées, le secteur agricole devra redoubler d’efforts pour atteindre un taux de croissance plus élevé, de 3,5% à 4%, un chiffre d’affaires des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de 70 milliards de dollars, a-t-il souligné.

Invitant le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de se concentrer sur la direction, l’élaboration des stratégies et le perfectionnement des institutions, des mécanismes et des politiques, la suppression des goulots d’étranglement institutionnels en vue d’un développement rapide et durable de l’agriculture et de la ruralité pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.



Le secteur doit promouvoir davantage le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique au service du développement de l’économie verte, de l’économie circulaire, de l’économie de la connaissance et de l’économie créative, a-t-il demandé.



Le chef du gouvernement a également chargé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de faire supprimer le «carton jaune» pour la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN).



En 2025, le secteur agricole vise un taux de croissance de 3,3% à 3,4%, un chiffre d’affaires des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de 64 à 65 milliards de dollars, un taux de communes néorurales de plus de 80% et un taux de couverture forestière maintenu à 42,02%. – VNA/VI