Le PM exhorte la sécurité publique à être à l’avant-garde de la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté lundi 10 octobre, lors de la première conférence sur la transformation numérique du secteur de la sécurité publique en 2022, le secteur de la sécurité publique à être à l’avant-garde dans ce domaine.

Il a déclaré que l’annonce de la date du 10 octobre par le ministère de la Sécurité publique comme Journée de la transformation numérique du secteur représente une action concrète en écho de Journée nationale de la transformation numérique et la volonté politique du secteur dans l’œuvre de transformation numérique du pays.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Sécurité pulique à redoubler d’efforts, de continuer à bien assumer son rôle de membre permanent du groupe de travail sur la mise en œuvre du Projet 06 du gouvernement.

Ce projet de développement l’application des données sur la population, l’identification et l’authentification électronique au service de la transformation numérique nationale au cours de la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030, a été approuvé par le Premier minitre le 6 janvier 2022.

L’accent est mis sur l’application effective du système d’identification et d’authentification électronique pour exploiter les informations du sujet d’identité électronique au service du règlement des procédures administratives dans l’environnement électronique, la fourniture des services d’identification et d’authentification électronique aux organes d’Etat, aux groupements et aux particuliers, conformément à la loi, a indiqué le dirigeant.

Le Premier ministre a demandé au ministère de la Sécurité publique de se coordonner étroitement avec les ministères et les branches concernés, d’accélérer les progrès et d’améliorer la qualité de la prestation de services publics en ligne pour la population.

Le ministère de la Sécurité publique est également invité à se coordonner aec le ministère de l’Information et de la Commuication, et les ministères et branches concernés pour conseiller le gouvernement sur l’échelle, le processus et les procédures de construction d’un centre national de big data.