Le PM exhorte Boeing à avoir des politiques préférentielles pour le marché vietnamien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu vendredi 12 mai à Hanoi le vice-président senior de Boeing et président de Boeing International, Brendan Nelson, a demandé à l’avionneur américain d’avoir une stratégie de coopération et d’investissement à long terme et des politiques préférentielles pour le marché vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le vice-président senior de Boeing et président de Boeing International, Brendan Nelson, à Hanoi, le 12 mai. Photo : VNA



Rappelant sa rencontre avec des dirigeants de Boeing, en marge du Sommet spécial ASEAN-États-Unis, en mai 2022 à Washington, et ses discussions avec les représentants de Boeing à la délégation commerciale du Conseil d’affaires États-Unis – ASEAN, en mars 2023 à Hanoi, il a apprécié le plan de coopération à long terme de Boeing avec le Vietnam et l’ouverture d’un bureau de représentation au Vietnam.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l’un de ses partenaires de premier rang et a salué le soutien des États-Unis à un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère.

Le Vietnam souhaite promouvoir son partenariat intégral avec le États-Unis pour qu’il devienne plus substantiel, stable et approfondi sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque pays, vers l’élévation des relations bilatérales à une nouvelle hauteur, dont les liens économiques et commerciaux sont le pilier et la force motrice pour promouvoir fortement le partenariat intégral entre les deux pays, a-t-il poursuivi.

Après plus de 36 ans de rénovation, l’économie vietnamienne pèse plus de 400 milliards de dollars le revenu par habitant plus de 4.000 dollars par an. Le Vietnam a signé des accords de libre-échange avec plus de 60 économies du monde. Le commerce extérieur du Vietnam s’est élevé à plus de 700 milliards de dollars en 2022.

Le Vietnam est en train de construire des aéroports dans de nombreuses provinces et villes pour servir son développement socio-économique. Par conséquent, le Premier ministre a suggéré à Boeing d’avoir une stratégie d’investissement à long terme au Vietnam, dans un esprit de gagnant-gagnant, de bénéfices harmonisés et de risques partagés.

Brendan Nelson a pour sa part déclaré que le Vietnam occupe une position importante dans la région de l’ASEAN, est une économie à croissance exponentielle, avec un marché de 100 millions d’habitants et signataire des accords de libre-échange avec de nombreux grands marchés du monde.

Par conséquent, le Vietnam occupe une place importante dans la stratégie commerciale de Boeing. Dans les années à venir, Boeing continuera à étendre sa coopération et ses investissements au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir la coopération Vietnam - États-Unis dans le domaine économique, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la politique conséquente du Vietnam de maintenir la stabilité politique, économique et sociale, de promouvoir le développement rapide et durable basé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Le Vietnam s’effortce d’améliorer la qualité des institutions de l’économie de marché, de construire une économie indépendante, autonome, intégrée à l’échelle mondiale et continue d’améliorer son environnement des affaires. Le pays prône l’ouverture et l’écoute des entreprises étrangères, y compris américaines, a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam considère Boeing comme un partenaire important et à long terme dans le développement de l’industrie de l’aviation civile vietnamienne, appréciant son approche flexible pour maintenir les accords de fourniture d’avions pour les compagnies aériennes vietnamiennes dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et des turbulences de l’industrie aéronautique internationale.

Il a demandé à Boeing de continuer à accompagner les compagnies aériennes vietnamiennes dans l’élaboration de plans de développement de leur flotte avec une vision à moyen et long terme, de répondre aux propositions sur les dates de livraison dans le cadre des contrats signés, et d’améliorer les conditions de négociation des contrats.

Le dirigeant vietnamien a proposé à Boeing de continuer d’apporter son assistance dans les domaines de la sécurité aérienne, de la gestion des opérations de vol et de l’exploitation aéroportuaire, de soutenir le développement de l’écosystème de l’aviation au Vietnam, d’établir plus d’installations et de partenaires fournissant des composants, des services techniques, de garantie et de maintenance au Vietnam.

Brendan Nelson s’est mis d’accord avec les suggestions du Premier ministre vietnamien, et s’est engagé à investir sur le long terme au Vietnam, contribuant au développement du secteur de l’aviation et de l’industrie aéronautique du Vietnam. – VNA/VI