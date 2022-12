Le PM exhorte Binh Duong à oeuvrer au développement rapide et durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhoré samedi 3 décembre la province méridionale de Binh Duong à parvenir à un développement rapide, harmonieux, inclusif et durable, garantissant ainsi la sécurité sociale et ne laissant personne de côté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec les responsables clés de Binh Duong. Photo: VNA

Lors d’une séance de travail avec les responsables clés de Binh Duong, le chef du gouvernement a demandé à la province de dégager les difficultés rencontrées par les entreprises, de résoudre la pénurie de médicaments de produits biologiques et d’équipements médicaux, d’accélérer la vaccination contre le Covid-19.



Il a également recommandé à la province d’achever rapidement les travaux de planification d’ici juin 2023 avec des visions stratégiques et de nouvelles mentalités.



La province a été invitée à renforcer la production et le commerce, à diversifier les marchés et les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises, à attirer davantage d’investissements directs étrangers pour des avantages mutuels, à prêter attention à la formation de la main-d’œuvre et au développement de la culture, des sports, à assurer le bien-être social et la protection de l’environnement.



Le décaissement des capitaux d’investissement public doit être accéléré d’ici le 30 janvier 2023, a-t-il dit, ajoutant que la supervision périodique et la discipline en la matière doivent être renforcées.



En accord avec les propositions des autorités provinciales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères de travailler en étroite collaboration avec la province pour libérer le potentiel d’un développement plus fort.



Le dirigeant a estimé qu’avec des efforts plus soutenus et une grande détermination, l’organisation provinciale du Parti, l’administration, les habitants et les entreprises de Binh Duong récolteront plus de réalisations l’année prochaine et les années suivantes.



La croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) de Binh Duong est estimée à 8,29% cette année. La collecte du budget de l’État a atteint près de 62.000 milliards de dôngs (2,69 milliards de dollars), dépassant l’estimation de 3%. Son commerce extérieur a atteint près de 61,5 milliards de dollars, avec un excédent commercial de 10 milliards de dollars.