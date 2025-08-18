Le PM exhorte à diffuser la valeur de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé dimanche 17 août à Quang Ninh la fierté et l’émotion lors d’une cérémonie annonçant la valeur mondiale exceptionnelle de l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac (Nord).



L’inscription par l’UNESCO du site sur la Liste du patrimoine mondial est non seulement une source de fierté pour les communautés, mais aussi un hommage aux valeurs uniques du bouddhisme Truc Lâm, qui ont façonné l’identité et l’esprit du peuple vietnamien, a-t-il salué.



S’étendant sur les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et la ville de Hai Phòng, ce bien regroupe 20 sites répartis entre montagnes boisées, plaines et régions fluviales, sur plus de 500 ha de zone centrale et plus de 4.000 ha de zone tampon. Il témoigne de siècles de pèlerinages, de pratiques religieuses et de transmission culturelle.



Il s’agit du 9e site du Vietnam à recevoir cette distinction et du 2e à caractère interprovincial, après le complexe baie de Ha Long - archipel de Cát Bà (situé dans la province de Quang Ninh et la ville voisine de Hai Phòng, au Nord).

Le chef du gouvernement a proposé de nombreuses mesures et solutions importantes pour préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales, notamment l’amélioration du cadre juridique national et local pour la protection de ce patrimoine interprovincial.



Parallèlement, il a demandé une réglementation spécifique sur le rôle et les responsabilités des organismes de gestion et de la communauté dans la coordination de la conservation.



Il a également appelé à l’élaboration de plans de gestion globaux avec la participation des ministères, des services et des localités, la province de Quang Ninh étant l’entité organisatrice des activités.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime lors de la cérémonie annonçant la valeur mondiale exceptionnelle de l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac (Nord). Photo: VNA

Ce plan doit identifier pleinement les risques, proposer des solutions pour faire face aux aléas naturels et aux catastrophes, et disposer d’un programme efficace de gestion du tourisme, a-t-il réitéré.



Chaque citoyen sera un «ambassadeur culturel» dans les activités de diffusion et de promotion des images uniques de ce complexe auprès des amis internationaux, notamment sur les plateformes numériques, réaffirmant ainsi que l’être humain est à la fois au cœur et au cœur du processus de développement du patrimoine, a-t-il souligné.



Par ailleurs, Pham Duc An, président du Comité populaire de Quang Ninh, représentant les trois localités, a affirmé son engagement à promouvoir un sens élevé des responsabilités et une coordination étroite et synchrone de la gestion du patrimoine, conformément aux dispositions de la loi et de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.



Les localités garantiront la préservation intacte des valeurs patrimoniales, tout en promouvant la créativité et l’harmonie dans un contexte de développement durable, a-t-il assuré.



Le complexe devrait continuer à rayonner, non seulement comme symbole de la culture spirituelle du Vietnam, mais aussi comme destination attrayante, un lieu inspirant les valeurs de paix, d’humanité et de sagesse en chacun, a-t-il déclaré.



De son côté, le représentant de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a souligné la valeur mondiale de Yên Tu, notamment parce qu’il représente le Vietnam, tant sur le plan spirituel que sur le plan de l’identité nationale.



Le complexe manifeste pleinement la richesse historique, spirituelle et géographique du bouddhisme zen Truc Lâm : depuis sa fondation dans la montagne sacrée de Yên Tu, attestée par les temples antiques et les vestiges archéologiques, jusqu’à la pagode Vinh Nghiêm et le site de Côn Son - Kiêp Bac ; et la systématisation de ses philosophies manifestées à travers les stèles, les objets associés et les pratiques rituelles.



Ses sites sont le théâtre de rites, de cérémonies, de fêtes, de propagation du Dharma et de pèlerinages - rayonnant bien au-delà des frontières nationales. Cela témoigne de la pertinence mondiale durable de la philosophie et des valeurs de vie, de l’esprit communautaire, de l’harmonie avec la nature, de l’amour de la paix et du prochain. – VNA/VI