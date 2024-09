Le PM examine les travaux de traitement des conséquences du typhon Yagi à Quang Ninh

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des personnes touchées par le typhon Yagi à Quang Ninh. Photo: VNA Dans l'après-midi du 8 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu à Quang Ninh pour contrôler les travaux concernant le traitement des conséquences du typhon Yagi dans cette province du Nord.

Il s’est informé des dégâts et des travaux de réparation dans les villes d'Ha Long et de Hon Gai, a rencontré des habitants, des commerçants et des entreprises affectés par le plus puissant typhon en Mer Orientale de ces 30 dernières années.

Le chef du gouvernement a également rendu visite aux personnes blessées par le typhon, qui sont actuellement soignées à la Polyclinique provinciale.

Il a demandé aux autorités et aux organisations socio-politiques locales d’assister au mieux les sinistrés.

Le même après-midi, le Premier ministre a travaillé avec les autorités de Quang Ninh sur le traitement des conséquences du typhon.

Selon un bilan actualisé jusqu’à midi le 8 septembre, Yagi a fait 4 morts et 157 blessés à Quang Ninh, endommagé 19.582 maisons, coulé plus de 80 bateaux et autres véhicules de transport fluvial, renversé 1.297 poteaux électriques...

Lors de la séance de travail, Pham Minh Chinh a transmis aux sinistrés un message de sympathie du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Appréciant les efforts de Quang Ninh face au typhon Yagi, il lui a demandé de mobiliser tout le système politique local, les organisations socio-politiques ainsi que les forces armées, dans le traitement des conséquences.

Il a ordonné aux organes compétents de guider les localités, dont Quang Ninh, dans les achats pour surmonter les impacts de Yagi.