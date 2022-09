Le PM examine les préparatifs de la nouvelle année scolaire à Phu Tho

Le matin du 3 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé examiner les préparatifs de l’année scolaire 2022-2023 à l'école primaire du bourg de Yen Lap et au lycée de Yen Lap, district montagneux de Yen Lap, province de Phu Tho (Nord).

A l’école primaire du bourg de Yen Lap, le Premier ministre a demandé au personnel de l’école et aux autorités de la province de Phu Tho d’accorder une attention particulière aux enfants défavorisés et issus d’ethnies minoritaires. Il a également appelé les enseignants à améliorer les méthodes d’enseignement, à maintenir l'enseignement et l'apprentissage en ligne pour aider les élèves à accéder au processus de transformation numérique… Il a en outre souligné l’importance de la vaccination contre le COVID-19 pour assurer la santé des enfants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte les installations de l'école primaire du bourg de Yen Lap. Photo: VNA

Au lycée de Yen Lap, le Premier ministre a suggéré à l’école d’accorder une plus grande importance aux activités extrascolaires et à l’éducation aux compétences de vie, de créer un environnement permettant aux élèves issus des minorités ethniques de préserver leur identité nationale…

Le chef du gouvernement a demandé aux autorités de Phu Tho de rechercher des solutions pour développer et améliorer la qualité des enseignants, créer un environnement éducatif sûr, convivial et heureux…

A cette occasion, le Premier ministre a remis aux Fonds de promotion des études de l’école primaire du bourg de Yen Lap et du lycée de Yen Lap 100 millions de dongs chacun.-VNA/VI