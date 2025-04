Le PM éthiopien effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au sommet P4G

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam et participeront au quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), qui se tiendra à Hanoï, du 14 au 17 avril.

Cette visite sera effectuée à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse, selon le ministère des Affaires étrangères. -VNA/VI