Le PM et son épouse président un banquet en l’honneur du corps diplomatique à l’occasion du Nouvel An lunaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse président un banquet en l’honneur du corps diplomatique à l’occasion du Nouvel An lunaire. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont donné lundi 13 janvier à Hanoï un banquet en l’honneur du corps diplomatique, à l’occasion du Nouvel An lunaire du Serpent 2025.



Dans son discours, le chef du gouvernement vietnamien a souligné les réalisations obtenues en 2024 par le Vietnam, dont une croissance du PIB de plus de 7%, une macroéconomie stable, une inflation sous contrôle et les grands équilibres de l'économie garantis.



Au nom du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les pays frères, les amis internationaux, les partenaires, les ambassadeurs, les chefs d'organisations internationales pour leur confiance envers le Vietnam et pour leur coopération étroite et efficace ainsi que pour leur soutien précieux au cours des dernières années.



En 2025, le Vietnam aspire et est déterminé à entrer dans une nouvelle ère – une ère de progrès national, de prospérité et de civilisation. Pour devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, le Vietnam vise dès 2025 une croissance du PIB d'environ 8 % en 2025 et à deux chiffres si les conditions sont favorables, afin de créer une dynamique pour atteindre une croissance à deux chiffres dans les années suivantes.



Pour réaliser son aspiration, le Vietnam persiste fermement dans sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation, d’être un bon ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, a déclaré le dirigeant vietnamien.



Le Vietnam souhaite continuer à bénéficier du soutien et de la coopération étroite de ses amis internationaux, notamment des ambassadeurs et des chefs d'organisations internationales, pour rendre plus efficaces et plus profondes les amitiés et les coopérations bilatérales.



Aux côtés de la communauté internationale, le Vietnam contribuera davantage à la paix, à la coopération, au développement et au règlement des questions mondiales communes, contribuant ainsi à la construction d'un ordre international juste et égalitaire, basé sur le droit international, servant les intérêts communs de l'humanité, a-t-il ajouté.



Le Premier ministre s’est engagé à créer des conditions favorables aux ambassadeurs et chefs d’organisations internationales au Vietnam, avant de leur adresser ses vœux de bonne santé, de bonheur et de succès.



Au nom du corps diplomatique, l'ambassadeur de Palestine au Vietnam, Saadi Salama, a félicité le Vietnam pour ses réalisations exceptionnelles en matière de développement socio-économique en 2024, son rôle et sa position croissants sur la scène internationale.



Soulignant qu'en 2025, le monde serait toujours confronté à de nombreux défis imprévisibles, l'ambassadeur Saadi Salama a appelé tout le monde à faire preuve de solidarité, à promouvoir le dialogue sur la base du respect du droit international, considérant cela comme fondement de la résolution des conflits et des défis auxquels l’humanité est confrontée, ainsi qu’à établir des partenariats fondés sur le respect mutuel pour les objectifs communs. -VNA/VI