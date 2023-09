Le PM entame sa participation à la CAEXPO et au CABIS en Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé le 16 septembre au matin à Nanning, province chinoise du Guangxi (Chine), entamant sa participation à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet des affaires et des investissements Chine-ASEAN (CABIS).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport à Nanning, en Chine, pour assister à la CAEXPO et au CABIS. Photo: VNA



Sa participation à ces événements est effectuée les 16 et 17 septembre sur invitation du gouvernement chinois.



Durant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh prononcera un discours à l'ouverture des événements, visitera l’espace d’exposition et les pavillons du Vietnam, participera aux activités officielles, rencontrera des dirigeants du pays hôte et de pays participants ainsi que des représentants de grandes entreprises chinoises et de l’ASEAN.



Avec sa participation aux événements, le Vietnam envoie un message clair et cohérent sur la politique étrangère élaborée lors du 13e Congrès national du Parti, attachant de l'importance aux relations avec la Chine, souhaitant renforcer la confiance politique et la coopération multiforme et favorisant la coopération économique et commerciale, permettant ainsi aux relations bilatérales de se développer de manière saine, stable, substantielle et efficace dans les temps à venir.

Le Premier ministre Chinh espère que l'ASEAN et la Chine seront non seulement les plus grands partenaires de coopération économique et commerciale l'une de l'autre, mais également l'un des partenaires stratégiques intégraux les plus importants pour la paix, la coopération et le développement. Il propose également que l’ASEAN et la Chine se coordonnent étroitement pour faire de la région un pôle de croissance économique...



En particulier, le Premier ministre propose à la Chine d'élargir son marché, d'augmenter son quota de marchandises en transit et d'accélérer l'ouverture de ses portes aux produits agricoles, aquacoles et aux fruits et légumes des pays de l'ASEAN transitant par le Vietnam pour entrer sur le marché chinois...