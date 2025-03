Le PM encourage Vinh Phuc à surmonter ses difficultés pour se développer

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé avec la Permanence du Comité provincial du Parti sur la situation de développement socio-économique et la réponse aux propositions et recommandations pour que la province se développe rapidement et durablement. Photo : VNA

En visite de travail dans la province de Vinh Phuc (Nord), dans l'après-midi du 16 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé avec la Permanence du Comité provincial du Parti sur la situation de développement socio-économique et la réponse aux propositions et recommandations pour que la province se développe rapidement et durablement.

Pham Minh Chinh a reconnu, salué et félicité les résultats que Vinh Phuc a obtenus ces derniers temps, contribuant aux réalisations globales de l'ensemble du pays.

Selon le Premier ministre, Vinh Phuc joue un rôle très important dans la stratégie de développement économique régionale et nationale. La province dispose de conditions favorables au développement économique multisectoriel et multidisciplinaire, d’une situation géographique favorable ; d’un système de transport pratique ; de nombreux sites pittoresques célèbres... Cependant, Vinh Phuc n’a pas encore réussi à se développer rapidement et durablement à la hauteur de son potentiel.

Soulignant certaines difficultés et limites de Vinh Phuc tels que la croissance économique non durable, la lente reprise de la production industrielle, du commerce et des services après la pandémie de COVID-19 ; les activités de transformation numérique, l’édification de l’administration numérique, de l’économie numérique, de la société numérique laissant à désirer..., le Premier ministre a souhaité que la province surmonte rapidement les limites et les faiblesses mentionnées.

En particulier, la province doit réorganiser résolument et de toute urgence l’appareil du système politique, en promouvant davantage la résolution 57 du Bureau Politique sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale avec des programmes, des plans, des projets et des propositions précis, a-t-il souligné.

Vinh Phuc doit aussi élaborer des programmes et des plans pour assurer l'objectif de croissance assigné par le gouvernement afin de rejoindre l'ensemble du pays pour atteindre l'objectif de croissance de plus de 8% en 2025 et à deux chiffres dans les années suivantes ; promouvoir davantage le développement du logement social ; mobiliser un maximum de ressources pour le développement des infrastructures, notamment les infrastructures de transport, les infrastructures technologiques, les infrastructures culturelles, d’éducation et de soins de santé ; édifier un environnement d’investissement et d’affaires ouvert, favorable et sain ; avoir des solutions pour mobiliser toutes les ressources pour l’investissement et le développement.

Selon le rapport du Comité provincial du Parti, sur la période 2021-2025, le PIB régional de Vinh Phuc est estimé à 7,4%, soit une augmentation de 1,53 fois par rapport à 2020. L'attraction des IDE est estimée à 3,53 milliards de dollars, supérieure à l'objectif fixé de 2,0 à 2,5 milliards de dollars. On estime qu’en 2025, la province accueille environ 11,1 millions de visiteurs, générant des revenus d'environ 4 400 milliards de dôngs.

Vinh Phuc a proposé, à cette occasion, de permettre à la province d’étudier et de développer un projet visant à établir une zone de libre-échange, de fournir des ressources supplémentaires à la province pour mettre en œuvre des projets clés, d’approuver les investissements dans le projet de zone urbaine du complexe écologique de Vinh Phuc... - VNA/VI