Le PM encourage tout le pays à s'unir pour éliminer les maisons temporaires et délabrées

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d'émulation et de récompense, a lancé le 13 avril dans le district de Da Bac, province de Hoa Binh (Nord) le mouvement d'émulation “Tout le pays se donne la main pour éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays d’ici 2025”.

L'élimination des maisons temporaires et délabrées est l'une des politiques majeures du Parti et de l'État pour aider les démunis à sortir de la pauvreté et à stabiliser leur vie. Il s’agit d’une tâche politique régulière des Comités du Parti, des autorités, du Front de la Patrie du Vietnam, des syndicats, des entreprises, des organisations, des secteurs, depuis des décennies. De 2000 à 2023, plus de 1,7 million de maisons de “Grande Solidarité” ont été construites et réparées pour les démunis et les personnes en difficulté.



Le Premier ministre a estimé que le mouvement d’émulation avait une signification humanitaire profonde et noble. Il donc recevra une réponse positive et un soutien de toute la société et de tout le peuple.

Il a demandé à tous les niveaux, branches, localités, agences, unités, personnes et entreprises à travers le pays, de promouvoir l'initiative, la créativité et la responsabilité envers la communauté, en particulier envers les démunis, dans le but de parvenir à l’objectif d’éliminer les maisons temporaires et délabrées d’ici 2025.

Selon le chef du gouvernement, le ressort central allouera le capital budgétaire pour soutenir le logement des personnes, en particulier les trois Programmes cibles nationaux, les projets de soutien au logement pour les démunis et quasi démunis. Les ministères, les branches et les localités alloueront suffisamment de capitaux pour les programmes, conformément au plan proposé.

Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux branches, aux Comités du Parti et aux autorités locales de déployer de manière synchrone des solutions pour aider les gens à avoir de la nourriture, un emploi et une vie heureuse ; d'examiner, d'évaluer et de mettre en œuvre efficacement trois Programmes cibles nationaux et des projets d'aide au logement pour les démunis et quasi démunis ; de rechercher et créer le “Fonds de s'unir pour la suppression des maisons temporaires et délabrées à l'échelle nationale”.



Les agences d'information et de communication sont autorisées de mener à bien leur travail de propagande sur ce mouvement d’émulation.



Lors de la cérémonie du lancement, de nombreuses organisations, entreprises et individus ont répondu au mouvement d'émulation en s’engageant une somme de 336 milliards de dongs (13,44 millions de dollars), soit suffisamment pour construire 6 720 maisons pour les démunis. - VNA/VI