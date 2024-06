Le PM en République de Corée pour renforcer le partenariat stratégique intégral

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a souligné l’importance de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en République de Corée du 30 juin au 3 juillet, la première d’un haut dirigeant vietnamien depuis l’élévation de leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral en 2022.



S’adressant à la presse à l’approche du voyage, le responsable a déclaré que la visite interviendra à un moment où les relations Vietnam-République de Corée sont à leur meilleur niveau, la République de Corée étant l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam.



La République de Corée est également actuellement leader en matière d’investissement direct et de tourisme, se classe deuxième en matière de coopération au développement et troisième en matière de coopération commerciale et de travail.



Ce voyage souligne l’importance que les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens attachent au partenariat stratégique intégral avec la République de Corée. Cela signifie également un engagement à actualiser les accords conclus par les dirigeants, en particulier le Plan d’action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral bilatéral, qui a été signé en juin 2023.



Ce sera l’occasion pour les deux pays d’évaluer les progrès récents de leur partenariat stratégique intégral et de discuter de questions stratégiques liées à la défense nationale, à la sécurité, aux liens économiques, commerciaux et d’investissement, aux échanges entre les peuples, à la coordination dans les forums multilatéraux et d’autres domaines clés.

Assemblage de smartphones chez Samsung Electronic Vietnam Thai Nguyen, dans le parc industriel de Yên Binh, province de Thai Nguyên. Photo : VNA

Dans un contexte mondial et régional complexe et en évolution rapide, cette visite continue de réaffirmer la politique étrangère du Vietnam qui chérit son amitié et sa coopération avec la République de Corée. Cela exprime également l’engagement du Vietnam à contribuer au maintien et à la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.



Durant son séjour en République de Corée, le chef du gouvernement devra participer à plus de 30 activités, notamment des réunions officielles avec de hauts dirigeants sud-coréens, participer et prendre la parole à des forums d’affaires, de promotion du tourisme, de coopération culturelle et de travail ; et des tables rondes avec des responsables d’organisations économiques sud-coréennes, des intellectuels et des scientifiques dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera également des représentants des principaux groupes économiques sud-coréens investissant au Vietnam, prononcera un discours politique à l’Université nationale de Séoul et visitera l’usine de fabrication de semi-conducteurs de Samsung à Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi.



Grâce à ces diverses activités, le Vietnam vise à améliorer la qualité et la quantité de la coopération économique, commerciale et d’investissement et à diversifier les chaînes d’approvisionnement. La visite vise également à renforcer la coopération dans des domaines d’avenir tels que les semi-conducteurs, les industries de soutien, la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire et la réponse aux changements climatiques; et dans le travail, l’industrie culturelle et le tourisme.



L’objectif ultime est d’augmenter bientôt le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars et d’atteindre 150 milliards de dollars d’ici 2030 de manière équilibrée et durable, a indiqué le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu. – VNA/VI