Sur invitation du Premier ministre du Cambodge, président de l'ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen, le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle au Cambodge les 8 et 9 novembre, assistera aux 40e et 41e Sommets de l'ASEAN et aux sommets connexes du 10 au 13 novembre.

L’information a été communiquée ce jeudi 3 novembre par le ministère des Affaires étrangères. - VNA?VI