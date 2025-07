Le PM demande une enquête urgente sur l'incendie d'un appartement à Hô Chi Minh-Ville

Une voiture incendiée est abandonnée dans le hall de la résidence Dôc Lâp. Photo : VNA

Le 7 juillet 2025, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a signé le télégramme officiel n°105/CĐ-TTg du Premier ministre concernant un violent incendie qui s’est déclaré dans le bloc A de la résidence Dôc Lâp, située dans le quartier Phu Tho Hoa, faisant 8 morts.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh ont adressé leurs condoléances aux proches et aux familles des victimes et ont donné des instructions.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Nguyen Van Duoc, s’est rendu sur les lieux de l’incident pour exprimer ses condoléances, soutenir les familles des victimes et diriger les efforts de secours. Photo : VNA

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville est chargé d’apporter un soutien moral et matériel rapide aux familles touchées, et de collaborer étroitement avec le ministère de la Sécurité publique pour enquêter sur les causes de l’incendie et sanctionner toute infraction conformément à la loi.

Le ministère de la Sécurité publique, les ministères, les agences concernées ainsi que les autorités locales doivent continuer à appliquer rigoureusement les lois et directives en matière de prévention et de lutte contre les incendies.

Il a demandé de procéder à des contrôles, classifications et mises en œuvre immédiates de mesures renforcées pour les logements et établissements à haut risque ; de traiter avec fermeté les violations et d’intensifier les campagnes de sensibilisation et de formation du public afin de limiter au maximum les pertes humaines et matérielles dues aux incendies.

Vers 22h le 6 juillet, un violent incendie s’est déclaré dans le bloc A de la résidence Dôc Lâp, située dans le quartier Phu Tho Hoa, faisant 8 morts.

Selon les premiers témoignages, le feu a démarré au rez-de-chaussée. Les habitants ont tenté d’éteindre les flammes avec des extincteurs portables, sans succès. L’incendie s’est rapidement propagé, provoquant un mouvement de panique.

Les pompiers de la ville, accompagnés de dizaines de secouristes et de véhicules spécialisés, sont intervenus pour maîtriser le feu et secourir les victimes. Sur place, des explosions ont été entendues et plusieurs motos, vélos et voitures ont été totalement calcinés.

Les autorités ont retrouvé huit corps, dont ceux de deux adultes et deux enfants envoyés à l’hôpital Thông Nhât, et quatre autres adultes à l’hôpital Tân Phu pour identification.

À 23h, l’incendie était entièrement maîtrisé. Les causes exactes du sinistre et l’ampleur des dégâts font toujours l’objet d’une enquête approfondie.

Immédiatement dans la matinée du 7 juillet, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Nguyen Van Duoc, s’est rendu sur les lieux de l’incident pour exprimer ses condoléances, soutenir les familles des victimes et diriger les efforts de secours.

Face à cette tragédie, les autorités municipales ont adressé leurs sincères condoléances aux familles endeuillées. Le président du Comité populaire municipal s'engage à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les familles des victimes dans cette période difficile.

Il a ordonné aux services compétents de fournir une aide d’urgence : frais funéraires, hébergement temporaire, accompagnement psychologique, soins médicaux et autres formes de soutien. La ville coopère avec le Front de la Patrie et les organisations sociales pour stabiliser l’habitation des familles touchées. -VNA/VI