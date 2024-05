Le PM demande la mise en œuvre de mesures drastiques de prévention et de lutte contre les incendies de forêt

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un télégramme officiel du 1er mai 2024, exigeant que les ministères, les autres organes concernés et les localités continuent de prendre des mesures drastiques et efficaces pour prévenir et lutter contre les incendies de forêt dans tout le pays.

Zone forestière incendiée dans la province de Nghe An dans l'après-midi du 30 avril 2024. Photo: baochinhphu.vn

Ces derniers jours, en raison des impacts du changement climatique et d'El Nino, une chaleur intense s'est produite dans de nombreuses localités. Il y a eu 15 incendies de forêt dans plusieurs provinces, dont Son La, Dien Bien, Lai Chau, Quang Tri, Nghe An, Ca Mau, Kien Giang, An Giang, brûlant plus de 260 hectares de forêts de tous types. En particulier, l'incendie du 26 au 27 avril 2024 dans le district de Vi Xuyen, province de Ha Giang (Nord), a détruit près de 20 hectares de forêt, deux gardes forestiers sont morts et un autre a été blessé alors qu'ils luttaient contre l’incendie.

Selon les prévisions du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, la canicule continuera de frapper de nombreuses localités dans les prochains jours. Le risque d’incendies de forêt continuera donc d’être élevé.

Face à cette situation, le Premier ministre a demandé aux organes compétents de renforcer le contrôle et la supervision pour prévenir et lutter contre les incendies de forêt

, ainsi que les campagnes de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt.

Il leur a en outre ordonné de contrôler strictement l'utilisation du feu par la population dans et à proximité des forêts, de gérer strictement les actes d'utilisation du feu qui présentent un risque de provoquer des incendies de forêt pendant les périodes de pointe où le risque d'incendie de forêt est élevé.

Il est également nécessaire de renforcer la formation en matière de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, d’assurer l’équipement, la nourriture, l’eau potable et les fournitures médicales pour les forces chargées de la lutte contre les incendies de forêt, d’élaborer des plans et des projets d’évacuation de la population hors des zones touchées par les incendies de forêt.

De plus, le Premier ministre a recommandé aux organes compétents de surveiller régulièrement les prévisions et les alertes canicule et risques d’incendies de forêt…

Le chef du gouvernement a chargé le vice-Premier ministre Tran Luu Quang de diriger et de gérer directement les questions liées à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt.-VNA