Le PM demande la constance dans l'objectif de stabilité macroéconomique

Compte tenu de la grande pression causée par les difficultés et les défis intérieurs et extérieurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de rester ferme dans les objectifs de maintien ferme de la stabilité macro-économique, de contrôle de l'inflation, de promotion de la croissance, et de garantir les grands équilibres de l'économie.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Lors de la conférence gouvernementale en février, tenue le du 3 mars, le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités d'analyser activement la situation et de prendre des mesures pour assurer l'équilibre et l'harmonie entre les taux de change et les taux d'intérêt, le contrôle de l'inflation et la croissance, les politiques monétaire et budgétaire, ainsi que ainsi qu'entre les situations intérieures et extérieures, a déclaré Tran Van Son, porte-parole du gouvernement et ministre - président de l’Office du gouvernement, lors d'une conférence de presse plus tard le même jour.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de renforcer la discipline administrative, la capacité de mise en œuvre des tâches, l'examen et la supervision, de résoudre de manière proactive les difficultés rencontrées par les habitants et les entreprises et traiter les nouveaux problèmes de manière rapide et efficace.

Il leur a demandé de mener une politique monétaire flexible et efficace qui soit en harmonie avec la politique budgétaire et d'autres pour maintenir la stabilité macroéconomique, réduire les taux d'intérêt pour stimuler l'accès aux capitaux et donner la priorité au crédit pour les moteurs de croissance tels que la consommation, l'exportation et l'investissement, a noté Tran Van Son.

Le chef du gouvernement a appelé à une planification de qualité et efficace, l'accélération des décaissements d'investissements publics et des projets clés, notamment ceux de transport, ainsi que la mise en œuvre fructueuse du programme de redressement et de développement socio-économique et des trois programmes cibles nationaux.

Il a également demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de supprimer les obstacles pour faciliter la production, les affaires, la création d'emplois et le développement des moyens de subsistance, redoubler d'efforts pour réaliser des percées stratégiques, notamment dans le perfectionnement institutionnel et juridique et prendre des solutions appropriées pour remédier aux goulots d'étranglement des marchés, notamment immobiliers, selon le porte-parole du gouvernement.- VNA/VI