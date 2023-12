Le PM demande de renforcer les mesures de sécurité routière pour les jeunes âgés de 6 à 18 ans

Dans une directive signée le 21 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de renforcer les

mesures

de sécurité routière pour les jeunes âgés de 6 à 18 ans.

Depuis le début de l'année, il y a eu près de 900 accidents de la route impliquant des

élèves

(âgés de 6 à 18 ans), tuant 490 personnes et en blessant 827 autres, avec des conséquences tragiques pour leurs familles et pour la société.

Face à cette situation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé la mise en œuvre des mesures plus drastiques pour prévenir et minimiser les accidents de la route, en construisant une culture du respect du Code de la route parmi les élèves.

Il a demandé aux ministres, aux chefs d’organes ministériels, aux agences gouvernementales et aux présidents des Comités populaires de niveau provincial de considérer l'assurance de la

sécurité

routière pour les élèves comme une tâche très importante, l'une des principales priorités dans le travail visant à garantir la sécurité routière.

Il a également demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation d'ordonner aux établissements d'enseignement de se coordonner étroitement avec les autorités locales pour investir dans l'installation de systèmes de caméras de surveillance dans les zones proches des sorties des écoles, pour enregistrer des images d'infractions au Code de la route commises par les élèves.

Le Premier ministre a en outre demandé au ministère de l'Information et de la Communication d’ordonner aux agences d'information et de presse de renforcer les mesures de sensibilisation des élèves, d’améliorer l'efficacité de la gestion étatique du cyberespace, de prévenir et supprimer rapidement les contenus qui ont un impact négatif, en particulier ceux qui mettent en valeur les violations et une conduite désordonnée, de se coordonner avec les forces de police pour traiter strictement les violations conformément à la loi.

Pour le ministère des Transports, le chef du gouvernement lui a ordonné de se coordonner avec les Comités populaires locaux pour proposer des mécanismes et des politiques visant à encourager les élèves à aller à l’école avec les transports publics. -VNA/VI