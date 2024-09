Le PM demande d’assurer la fourniture suffisante de biens après le typhon Yagi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte la réparation des dégâts du typhon Yagi dans la ville de Yên Bai. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 13 septembre une dépêche officielle demandant de renforcer l’approvisionnement en biens essentiels au service des habitants des localités touchées par le typhon Yagi, les glissements de terrain et les inondations qui ont suivi.

Selon le texte, les présidents des comités populaires des villes et des provinces sont tenus de diriger en personne la fourniture de la nourriture, des médicaments et d’autres biens essentiels pour les ménages touchés, en particulier ceux vivant dans des zones isolées et difficiles d’accès.

La gestion du marché et la supervision de la distribution de biens essentiels comme la nourriture, les carburants et d’autres produits de première nécessité doivent être renforcées pour garantir qu’il n’y ait pas de thésaurisation ni de hausses de prix déraisonnables. Des sanctions strictes doivent être infligées à toute infraction.

Le chef du gouvernement a également exigé la réparation rapide des habitations, des écoles et des hôpitaux endommagés par le typhon, le nettoyage des arbres tombés, la reprise rapide de l’approvisionnement en électricité, en eau potable et des services de télécommunications pour assurer la continuité de la production et des activités commerciales.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de surveiller de près l’évolution du marché, d’assurer la stabilité du marché et la bonne circulation des marchandises, et de gérer en temps opportun les fluctuations inhabituelles des prix et de l’offre et de la demande de biens essentiels.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux ministres de l’Agriculture et du Développement rural, des Finances, de l’Information et de la Communication, de la Santé, de l’Éducation et de la Formation de se coordonner pour mettre en place des mesures visant à atténuer les conséquences du typhon.

Les vice-Premiers ministres Bui Thanh Son, Lê Thành Long et Hô Duc Phoc ont été chargés de superviser directement ces travaux.

Le 13 septembre, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a remis 700 kits kits d’articles sensibles au genre et au handicap au ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour soutenir les communautés de la province de Yên Bai (Nord), durement touchée par le typhon Yagi.

Ce premier don fait partie des efforts continus du PNUD pour aider le gouvernement et la population vietnamiens à se remettre du typhon le plus violent qui a frappé le pays depuis trois décennies.

La représentante résidente du PNUD, Ramla Khalidi, a présenté ses plus sincères condoléances au gouvernement vietnamien et à toutes les personnes touchées par le typhon Yagi. Elle a reconnu les pertes et les souffrances profondes que le typhon a causé pour la région montagneuse du nord et le delta du fleuve Rouge, saluant l’esprit d’unité et de solidarité de ce pays face au typhon.

Elle a déclaré que le PNUD était prêt à aider le Vietnam à entreprendre une évaluation intersectorielle des besoins, des secours d’urgence, ainsi qu’un plan de redressement rapide et un renforcement de la résilience à long terme.

Par ailleurs, l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a exprimé ses condoléances au Vietnam pour les dégâts causés par le typhon, tout en s’engageant à aider les efforts de reconstruction du pays lors d’une réunion avec l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues du ministère de l’Agriculture et du Développement, le 14 septembre à Hanoï.

Il a indiqué que son pays enverrait prochainement une équipe de huit experts expérimentés, spécialisés dans les domaines de l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement et de l’habitat sûr à Yên Bai. Leur mission consistera à évaluer la situation, identifier les besoins de la province et proposer des mesures appropriées pour la reconstruction post-catastrophe.

Précédemment, la Suisse avait envoyé au Vietnam des équipements, des systèmes d’habitat sûrs et des dispositifs d’approvisionnement en eau potable. Cette livraison devra arriver le 16 septembre, à Hanoï.

Selon les statistiques du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Vietnam a recensé, à 8h00 le 14 septembre, 345 décès et disparus suite au passage du typhon Yagi.

Par ailleurs, le typhon a causé des dégâts considérables, endommageant plus de 168.000 habitations et en inondant plus de 73.000 autres. De nombreux hectares de cultures ont également été affectés. –VNA/VI