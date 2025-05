Le PM demande d’achever les travaux du Centre d’exposition du Vietnam en juillet

À long terme, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de faire du centre un nouveau symbole de Hanoï et de la nation en termes d’échelle, de culture, d’architecture, de structure, de paysage environnemental et de gouvernance, afin de refléter la stature nationale, digne des traditions historiques et culturelles du pays, et surtout de mettre en valeur ses réalisations après 40 ans de rénovation.

Il servira de pôle culturel, artistique, touristique et de services, ainsi que de lieu de promotion et de développement des industries culturelles et du divertissement, a-t-il déclaré, ajoutant que l’objectif est d’en faire un centre d’exposition régional et mondial, où les citoyens pourront profiter des fruits du développement et où les valeurs culturelles et artistiques du Vietnam et du monde seront célébrées.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné son accord de principe à la mise en place de mécanismes et de politiques spécifiques pour le Centre d’exposition du Vietnam.

Photo : VNA

Si nécessaire, des consultants internationaux possédant une expertise avérée dans l’organisation d’événements de grande envergure pourront être recrutés. Parallèlement, le Vietnam doit également constituer une équipe nationale capable d’assimiler les technologies et les connaissances, a-t-il ajouté.

La construction du centre d’exposition de 90ha a débuté fin août 2024. Le projet est situé à l’entrée nord-est de Hanoï, au cœur des principaux axes de transport, notamment les axes routiers, aériens et de métro prévus. Le hall d’exposition intérieur est la pièce maîtresse du complexe. Il est divisé en neuf zones de plus de 10.000 m2 chacune, avec un hall principal de plus de 7.000 m2.

En complément du hall d’exposition principal, quatre espaces d’exposition extérieurs sont conçus pour accueillir des événements de grande envergure, des expositions, des festivals et des activités de tourisme culturel. D’une superficie totale de 20,6 ha, ce parc d’exposition extérieur est le deuxième plus grand du genre au monde et le plus grand d’Asie.-VNA/VI