Le PM demande d’accélérer avec audace la construction de 100 écoles dans les communes frontalières

Le Premier ministre Pham Minh Chinhlors de la réunion de travail avec les ministères et agences concernés afin de lancer une campagne majeure de construction d’écoles et d’internats pour les élèves et enseignants dans les communes frontalières terrestres du pays. Photo:VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 27 juillet au soir, une réunion de travail avec les ministères et agences concernés afin de lancer une campagne majeure de construction d’écoles et d’internats pour les élèves et enseignants dans les communes frontalières terrestres du pays.

D’après les données présentées lors de la réunion, 248 communes frontalières situées dans 22 villes et provinces regroupent 956 établissements scolaires, accueillant plus de 625 000 élèves. Parmi eux, plus de 332 000 ont besoin d’un hébergement en internat ou semi-internat.

Le ministre de la Construction Trân Hông Minh. Photo : VNA

Les infrastructures actuelles sont très insuffisantes : il manque environ 6 000 salles de classe, 8 000 dortoirs pour élèves, 4 000 cuisines, réfectoires, salles de gestion et de vie commune ainsi que 3 400 logements de fonction pour enseignants.

Dans ses conclusions, le chef du gouvernement a rappelé que la Conclusion n°81 du Bureau politique constituait une décision politique de première importance. Il a insisté sur la nécessité de la mettre en œuvre avec détermination, rapidité et audace, tout en affirmant qu'il faudrait achever la construction de 100 écoles dans les communes frontalières d’ici au 30 août 2026.

Le Premier ministre a demandé aux autorités locales de revoir les plans d’urbanisme, de sélectionner des sites adaptés, et de mobiliser la population pour faire don de terrains. Il a également chargé le ministère de la Construction de proposer des modèles d’écoles standards, adaptés à la culture, au relief et au climat de chaque région ; le ministère des Finances de prévoir les ressources nécessaires à ces projets.

Le dirigeant a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources sociales, en soulignant que l’État restait la force motrice principale. Il a appelé à la participation de l’armée, de la Police, du Front de la Patrie, des organisations socio-politiques et de toute la population, afin de faire de cette campagne un mouvement d’émulation nationale. - VNA/VI